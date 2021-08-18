Юрий Лоза обеднел в три раза за период пандемии коронавируса

13:07 18.08.2021

Юрий Лоза пожаловался на свое критическое финансовое положение в результате ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Певец признался, что его доходы за последние полтора года упали в несколько раз. ««Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее, - пожаловался он «Телепрограмме». – Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали ».

Ранее у себя в блоге Юрий Лоза пожаловался, что его реальные доходы всегда меньше тех, на которые рассчитывал, а реальные расходы – значительно больше запланированных, причем, разница между желаемым и действительным постоянно увеличивается.

