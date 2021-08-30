Юлия Чичерина вышла из партии «За правду!» из-за «лживых интриг»

09:35 30.08.2021

Певица Юлия Чичерина вышла из партии Захара Прилепина «За правду!».

Певица объяснила это несоответствие деятельности движения своим ожиданиям. «Люди-то те же и повадки их, конечно, стали заметны на первом же совместном мероприятии "За правду!", - рассказала она Накануне.Ру. - Это обычное людское сообщество, где каждый думает только о себе и своих близких, а на вид все по законам шоу-бизнеса. Это сразу заметно стало, обещания и красивые слова на публику лишь, а на деле просто обеспечивают себя и свои семьи карьерой и финансами. Меня же просто пытались цинично использовать, но интересы у нас разные и вряд ли сработаемся».

Певица возмущается также тем фактом, что паспорт ДНР в 2017-м выдали вместо нее Никите Джигурде. Не устроило ее и объединение прилепинской партии со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». «Подробности всплывают, все тайное становится явным, и если ты интрижки, лесть и ложь называешь "правда", через какое-то время она вывернется и покажет своё дно».