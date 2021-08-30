Юлия Чичерина вышла из партии «За правду!» из-за «лживых интриг»
Певица Юлия Чичерина вышла из партии Захара Прилепина «За правду!».
Певица объяснила это несоответствие деятельности движения своим ожиданиям. «Люди-то те же и повадки их, конечно, стали заметны на первом же совместном мероприятии "За правду!", - рассказала она Накануне.Ру. - Это обычное людское сообщество, где каждый думает только о себе и своих близких, а на вид все по законам шоу-бизнеса. Это сразу заметно стало, обещания и красивые слова на публику лишь, а на деле просто обеспечивают себя и свои семьи карьерой и финансами. Меня же просто пытались цинично использовать, но интересы у нас разные и вряд ли сработаемся».
Певица возмущается также тем фактом, что паспорт ДНР в 2017-м выдали вместо нее Никите Джигурде. Не устроило ее и объединение прилепинской партии со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». «Подробности всплывают, все тайное становится явным, и если ты интрижки, лесть и ложь называешь "правда", через какое-то время она вывернется и покажет своё дно».
Комментарии читателей Оставить комментарий
даже в Украине устроил "борьбу" на расстоянии выстрела межконтинетальой баллистической ракеты.
Партии создавались, создаются и будут создаваться только для продвижения интересов определенных слоев населения в представительных органах власти, парламентах, думах, меджлисах, хуралах и тому подобное. Так что, чего удивляться, что какая то мелкая партийка отстаивает корыстные интересы своих членов, она для этого и создавалась. Что же касается так называемой антинародной власти, то этот факт тоже вызывает удивление. Назовите хотя бы одну страну в мире, где на протяжении всей истории человечества хотя бы раз появилась власть, которую можно назвать народной и которая бы радела за благополучие своего народа? Я знаю только один случай в истории, когда правитель, он же создатель поместил свой "народ" в райские условия, поил и кормил этот народ и в замен требовал только любви к себе. Бог создал Адама и Еву, поместил их в идеальные условия, в Райском Эдемском саду, дал им пищу и поручил только два дела. "Иегова Бог взял человека и поселил его в саду Эдем, чтобы он возделывал его и заботился о нём." Бытие 2:15,16. "И Бог сотворил человека по своему образу,... Он сотворил их мужчиной и женщиной. ... Затем Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте её и господствуйте над морскими рыбами, над созданиями, летающими в небесах, и над всяким живым существом, которое передвигается по земле». Бытие 1:27,28. Но люди не захотели жить спокойно, их потянуло на приключения. Вот они и получили власть, которую теперь клянут, как антинародную.
Юля! Умница! Моё почтение. Ещё больше стал тебя уважать.
Браво! Молодец,быстро разобралась кто еть кто.
За рубли или за доллАры?
Тех кто борется с антинародной властью в ТВ эта власть не пускают от слова совсем, А этот из ящика не вылазил. Раскручивали борцуна.