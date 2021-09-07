Умер постановщик «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой Борис Краснов

10:04 7.09.2021

В Москве на 61-м году жизни скончался знаменитый художник-сценограф, постановщик "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой Борис Краснов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Добровинского, Краснов умер в 1:17 ночи. "Он был в коме долгое время. Мои соболезнования родным и близким", - добавил Добровинский.

Как напоминает "Московский комсомолец", Краснов перенес коронавирус, после чего у него случился второй инсульт. В результате инсульта у Краснова отказала полностью правая сторона тела. Врачи оценивали его шансы на выздоровление как минимальные и он был переведен в хоспис, где он и скончался.

Борис Краснов был художником постановщиком концертов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой. С 1991 года режиссировал "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. В 2000 году он был назначен художником-постановщиком Кремлевского дворца. За свою жизнь Краснов воплотил более 3,5 тысячи проектов.

Впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году. Врачи провели ему операцию на головном мозге, после которой он несколько лет восстанавливался в различных клиниках Европы.

Борис Краснов является почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России.