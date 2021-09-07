Лидер Rammstein спел «Любимый город» на Красной площади

Лидер Rammstein спел «Любимый город» на Красной площади

Тилль Линдеманн из Rammstein спел «Любимый город» на Красной площади в сопровождении военного оркестра.

Лидер стал специальным гостем 14-го международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и дважды, 4 и 5 сентября, исполнил в рамках мероприятия под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России свой кавер на песню Марка Бернеса.

Напомним, что в конце августа выступление Линдеманна в Твери отменили со ссылкой на коронавирусные ограничения. Произошло это после того, как силовики заявились в номер отеля певца в Завидове и провели беседу с ним.

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