Ольга Кормухина раскрыла причины конфликта с Аллой Пугачевой

15:05 25.10.2021

Рок-певица Ольга Кормухина призналась, в чем конкретно заключались ее расхождения с Аллой Пугачевой.

В программе «Секрет на миллион» исполнительница песни «Сердце не отель» заявила: «Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела».

Сейчас отношения между обеими артистками ровные, хоть и без особой сердечности. «Я не считала и не считаю ее своей конкуренткой. Мы очень разные», - призналась Ольга Кормухина.