Ольга Кормухина раскрыла причины конфликта с Аллой Пугачевой

Ольга Кормухина раскрыла причины конфликта с Аллой Пугачевой

Рок-певица Ольга Кормухина призналась, в чем конкретно заключались ее расхождения с Аллой Пугачевой.

В программе «Секрет на миллион» исполнительница песни «Сердце не отель» заявила: «Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Но я ни разу не пожалела».

Сейчас отношения между обеими артистками ровные, хоть и без особой сердечности. «Я не считала и не считаю ее своей конкуренткой. Мы очень разные», - призналась Ольга Кормухина. 

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