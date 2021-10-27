Определена участница детского «Евровидения 2021» от России

14:07 27.10.2021

Таня Меженцева из Москвы будет представлять Россиию на международном конкурсе «Детское Евровидение-2021» с песней «Mon Ami».

Одиннадцатилетняя москвичка не в первый раз побеждает в национальном отборе. В 2019 году она выходила на сцену польского города Гливице с песней «A Time For Us» в дуэте с Денберелом Ооржаком.

В Национальный финал «Детского Евровидения» прошли 12 участников. В этом году юные артисты впервые работали над своими номерами самостоятельно: продумывали хореографию, подбирали сценический образ и костюмы.