Определена участница детского «Евровидения 2021» от России

Определена участница детского «Евровидения 2021» от России

Таня Меженцева из Москвы будет представлять Россиию на международном конкурсе «Детское Евровидение-2021» с песней «Mon Ami».

Одиннадцатилетняя москвичка не в первый раз побеждает в национальном отборе. В 2019 году она выходила на сцену польского города Гливице с песней «A Time For Us» в дуэте с Денберелом Ооржаком.

В Национальный финал «Детского Евровидения» прошли 12 участников. В этом году юные артисты впервые работали над своими номерами самостоятельно: продумывали хореографию, подбирали сценический образ и костюмы.  

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