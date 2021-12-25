44-летняя певица Инна Маликова через суд добилась пенсии по старости

Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова, смогла через суд доказать, что она имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Басманный районный суд встал на сторону 44-летней заслуженной артистки и удовлетворил ее требования к Пенсионному фонду РФ в полном объеме, пишет МК.

Иск к подразделению Пенсионного фонда по Москве и Московской области был подан в Басманный суд в начале августа, на днях суд вынес решение о начислении  досрочной пенсии в пользу певицы.

От комментарием певица отказалась, сославшись на то, что вопросами пенсии занимается руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.

Следует отметить, что с некоторых пор заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, гимнасты, эквилибристы, акробаты, а также артисты балета могут претендовать на досрочные выплаты после 15 лет работы; артисты танцевальных номеров, травести, а также артистки-вокалистки (кем и является Инна Маликова) могут выходить на пенсию после 20 лет работы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2021, 23:41
    Гость: ага

    видимо она уже родилась "пенсионеркой". Пенсию нужно давать когда молодой и здоровый, чтобы можно было беззаботно петь плясать и путешествовать.

  2. 25.12.2021, 22:52
    Гость: Юляша

    И эту пустышку папаня пристроил,да еще и пенсию выхлопотал,да еще звание "Засрак" (засл.раб.культуры) этой ...позорище-то какое.И не стыдно этим ..... ?Мало им в миллионах жировать с рождения.
    Не семейка,а клопы-кровососы...

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
© KM.RU
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
«Коллективный иммунитет имени Голиковой»
Рассекреченные архивы МИ-6: Николая II и его семью могли спасти британцы и немцы
Избранное
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
О правильно зарытых в землю деньгах Минобороны
«Перевод голосования в электронный формат даёт поистине бескрайние возможности тем, кто владеет цифровыми платформами»
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Кузьма и виртУОзы «Концерт в рок-клубе 27 июня 1997»
Как ускорить заживление ран?