44-летняя певица Инна Маликова через суд добилась пенсии по старости
Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова, смогла через суд доказать, что она имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Басманный районный суд встал на сторону 44-летней заслуженной артистки и удовлетворил ее требования к Пенсионному фонду РФ в полном объеме, пишет МК.
Иск к подразделению Пенсионного фонда по Москве и Московской области был подан в Басманный суд в начале августа, на днях суд вынес решение о начислении досрочной пенсии в пользу певицы.
От комментарием певица отказалась, сославшись на то, что вопросами пенсии занимается руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.
Следует отметить, что с некоторых пор заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, гимнасты, эквилибристы, акробаты, а также артисты балета могут претендовать на досрочные выплаты после 15 лет работы; артисты танцевальных номеров, травести, а также артистки-вокалистки (кем и является Инна Маликова) могут выходить на пенсию после 20 лет работы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
видимо она уже родилась "пенсионеркой". Пенсию нужно давать когда молодой и здоровый, чтобы можно было беззаботно петь плясать и путешествовать.
И эту пустышку папаня пристроил,да еще и пенсию выхлопотал,да еще звание "Засрак" (засл.раб.культуры) этой ...позорище-то какое.И не стыдно этим ..... ?Мало им в миллионах жировать с рождения.
Не семейка,а клопы-кровососы...
молодуха наша, на пенсию собралась!
Песни пела? это дело...
Девочку надо поддержать. Только с боем от них можно что-то получить.