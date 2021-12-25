44-летняя певица Инна Маликова через суд добилась пенсии по старости

20:02 25.12.2021

Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова, смогла через суд доказать, что она имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Басманный районный суд встал на сторону 44-летней заслуженной артистки и удовлетворил ее требования к Пенсионному фонду РФ в полном объеме, пишет МК.

Иск к подразделению Пенсионного фонда по Москве и Московской области был подан в Басманный суд в начале августа, на днях суд вынес решение о начислении досрочной пенсии в пользу певицы.

От комментарием певица отказалась, сославшись на то, что вопросами пенсии занимается руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов.

Следует отметить, что с некоторых пор заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, гимнасты, эквилибристы, акробаты, а также артисты балета могут претендовать на досрочные выплаты после 15 лет работы; артисты танцевальных номеров, травести, а также артистки-вокалистки (кем и является Инна Маликова) могут выходить на пенсию после 20 лет работы.