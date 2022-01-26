Скачиваем бесплатную музыку в Интернете: насколько это будет корректно по отношению к музыкантам?

11:06 26.01.2022

Актуальным остается вопрос на просторах Интернета — насколько будет корректно качать и загружать на устройства бесплатную музыку из Интернета по отношению в отношении ее правообладателей?

Всех, кто неравнодушен к создавшейся проблеме несоблюдения и нарушения авторских прав в России, тревожит этот вопрос. Дело в том, что скачать песню бесплатно в Рунете не представляет никакого труда. Многие пользуются такой возможностью, составляя бесплатно свои подборк, сборники музыки и плей-листы. Это стало обычной практикой и все чаще через онлайн-прослушивание или отдельные музыкальные треки на таких сайтах слушатели узнают о новых релизах. Но все чаще со стороны музыкальных исполнителей слышно мнение, что эти сайты нужно заблокировать.

Предлагаем рассмотреть эту проблему — насколько же сильно сайты с бесплатной музыкой для скачивания ущемляют права исполнителей? Наше мнение — не так уж и сильно. Стоит отметить, что редко встречается продажа нового релиза со стороны исполнителя, которая ограничивается только одним треком. Обычная практика — на сервисах официальных продаж продается полный альбом или сингл, состоящий из нескольких песен. Отдельными песнями продавать релиз нелогично и невыгодно и исполнитель со своей стороны предлагает слушателям только полный релиз.

Бесплатные сайты со своей стороны могут только предлагать отдельно взятые треки с самыми известными и свежими песнями. Материалы таких сайтов носят только ознакомительный характер и об этом сразу предупреждается. На таких сайтах можно скачать музыку, но в каком виде? Отдельных песен, только самых известных с каждого альбома для истинного меломана мало. Такой вариант не подойдет поклонникам творчества, которые хотят услышать музыкальный релиз целиком. Сайты же с бесплатной музыкой дают ознакомление с частями новых релизов. На них вы можете слушать новинки песни и делать выводы о тенденциях в музыке. Советуем меломанам официально покупать полную версию вышедшего альбома и наслаждаться всем целиком релизом в полной мере.