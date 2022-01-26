Скачиваем бесплатную музыку в Интернете: насколько это будет корректно по отношению к музыкантам?

Актуальным остается вопрос на просторах Интернета — насколько будет корректно качать и загружать на устройства бесплатную музыку из Интернета по отношению в отношении ее правообладателей? 

Всех, кто неравнодушен к создавшейся проблеме несоблюдения и нарушения авторских прав в России, тревожит этот вопрос. Дело в том, что скачать песню бесплатно в Рунете не представляет никакого труда. Многие пользуются такой возможностью, составляя бесплатно свои подборк, сборники музыки и плей-листы. Это стало обычной практикой и все чаще через онлайн-прослушивание или отдельные музыкальные треки на таких сайтах слушатели узнают о новых релизах. Но все чаще со стороны музыкальных исполнителей слышно мнение, что эти сайты нужно заблокировать. 

Предлагаем рассмотреть эту проблему — насколько же сильно сайты с бесплатной музыкой для скачивания ущемляют права исполнителей? Наше мнение — не так уж и сильно. Стоит отметить, что редко встречается продажа нового релиза со стороны исполнителя, которая ограничивается только одним треком. Обычная практика — на сервисах официальных продаж продается полный альбом или сингл, состоящий из нескольких песен. Отдельными песнями продавать релиз нелогично и невыгодно и исполнитель со своей стороны предлагает слушателям только полный релиз.

Бесплатные сайты со своей стороны могут только предлагать отдельно взятые треки с самыми известными и свежими песнями. Материалы таких сайтов носят только ознакомительный характер и об этом сразу предупреждается. На таких сайтах можно скачать музыку, но в каком виде? Отдельных песен, только самых известных с каждого альбома для истинного меломана мало. Такой вариант не подойдет поклонникам творчества, которые хотят услышать музыкальный релиз целиком. Сайты же с бесплатной музыкой дают ознакомление с частями новых релизов. На них вы можете слушать новинки песни и делать выводы о тенденциях в музыке. Советуем меломанам официально покупать полную версию вышедшего альбома и наслаждаться всем целиком релизом в полной мере.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Национальное предательство: как Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
«Зачем Чубайс нужен российской политике? Его феномен - классический пример средневекового фаворита короля Англии»
© KM.RU, Алексей Белкин
В Минздраве объяснили отсутствие данных о смертности среди привитых
© KM.RU, Алексей Белкин
Россия не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине
Избранное
Ешьте на здоровье! Мифы и реальность о питании в армейских столовых
«Я бы в блогеры пошёл! Надо ли бранить тех молодых, что грезят о ничегонеделании, приносящем солидный куш?»
«Ария» превратила «таинственный корабль» на Москве-реке в «Летучего Голландца»
Самые странные диеты в истории
Аборт мозга (сингл)
Обзор KIA Optima и отзывы реальных владельцев
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
Уникальные свойства лука и чеснока: то, что скрывают от людей
Бедность — не порок: российские суды станут неимущим все спускать с рук?