Стинг продал весь свой музыкальный каталог за 250 миллионов долларов

Стинг продал весь свой музыкальный каталог за 250 миллионов долларов

Лейбл Universal Music Publishing Group купил права на весь каталог песен Стинга, включая записи группы Police.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но по сообщениям некоторых источников, сумма может достигать 250 миллионов долларов. «Я никогда не мог представить, что когда-нибудь мне доведется возглавить компанию, которая будет хранить замечательное музыкальное наследие Стинга. Мы в UMPG с нетерпением ждем с чувством чести, ответственности и огромного волнения того, чего мы можем добиться в будущем для его музыки, - сказал председатель и главный исполнительный директор UMPG Джоди Герсон.

Стинг за свою творческую карьеру продал более 100 миллионов альбомов, а как актер снялся примерно в 15 фильмах. Большую часть своей карьеры Стинг сотрудничал с UMG.

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