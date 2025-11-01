KREATOR отдали дань итальянскому хоррору в новом видео «Tränenpalast»

08:56 1.11.2025

Немецкие трэш-метал-величины Kreator представили второй сингл с грядущего альбома «Krushers of the World», релиз которого намечен на 16 января 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Композиция «Tränenpalast» объединяет мощь классического Kreator и атмосферу итальянского кинематографа 1970-х.

В записи трека приняла участие Бритта Гёрц из мелодик-дэт-метал-группы Hiraes.

Лидер группы Милле Петроцца отмечает, что «Tränenpalast» — это трибьют великой традиции итальянского хоррора. Музыканты черпали вдохновение в культовом фильме Дарио Ардженто «Suspiria» (1977) и его современном ремейке Луки Гуаданьино (2018), а музыкально обращаются к творчеству группы Goblin и её лидера Клаудио Саймонетти, создателя легендарных саундтреков к фильмам ужасов.

Премьера видеоклипа состоялась 31 октября. Его постановкой занималась польская продакшн-компания Grupa13, известная своими визуально мощными и мрачными работами для таких коллективов, как Behemoth, Powerwolf, Amon Amarth и Arch Enemy.