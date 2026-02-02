Стивен Спилберг стал лауреатом музыкальной «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми".

Главную награду "Альбом года" получил Bad Bunny за "Debí Tirar Más Fotos", это первый в истории «Грэмми» испаноязычный альбом, удостоенный этой награды за 68 лет существования премии. Награда за запись года ушла к Кендрику Ламару и SZA за "Luther". В общей сложности Ламар получил пять статуэток, что позволило ему с 27 "Грэмми" официально обойти Jay-Z и стать самым титулованным хип-хоп-артистом в истории премии.

Песня года досталась синглу "Wildflower" в исполнении Билли Айлиш. Награду ей и ее брату Финнеасу вручила легендарная Кэрол Кинг.

В категории "Лучший новый артист" победу одержала британская певица Olivia Dean, опередив таких фаворитов, как Leon Thomas и Lola Young.

В категории Best Rock Performance награда досталась Yungblud за живое исполнение Changes (Live From Villa Park) во время концерта-фестиваля Back to the Beginning с участием Nuno Bettencourt, Frank Bello и Adam Wakeman. Среди прочих номинантов были отмечены Amyl and the Sniffers, Linkin Park, Turnstile и Hayley Williams

Среди других заметных победителей также можно отметить Lady Gaga, получившую приз за ремикс к "Abracadabra", и Doechii, чьё музыкальное видео "Anxiety" признано лучшим. Продюсерское звание года досталось Cirkut, а награда автору песен — Amy Allen.

Историческим моментом стал триумф фантастической песни «Golden» из KPop Demon Hunters, которая стала первой K-pop композицией, выигравшей премию в категории «Лучшая песня для визуальных медиа».

Особое место на церемонии занял режиссёр Стивен Спилберг, который получил награду за лучший музыкальный фильм Music by John Williams, завершив тем самым свой путь к статусу EGOT — обладателю всех четырех крупнейших наград индустрии развлечений.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2026, 14:05
    Гость: Интернет для избранных?

    Вот, сейчас, отключили YouTube. Раньше можно было послушать песни зарубежных исполнителей, посмотреть фильмы, послушать и увидеть интервью любимых артистов…
    Да, много чего еще! Недоступны многие сайты с полезней информацией!
    Так что, победителей премии Грэмми не услышим! (((

  3. 02.02.2026, 11:29
    Гость: Юри_й

    И в чем же ценность твоих трех нот? Если ты ничего не понимаешь в музыке, то хоть не позорься

  4. 02.02.2026, 10:59
    Гость: Буратиносъ

    Вся вот эта "музычка" не стоит и 3-х нот Yesterday или Подмосковных вечеров..А Спилберг постыдился бы,а то стал уже как престарелый Брежнев награды собирать...

  5. 02.02.2026, 10:56
    Гость: гость

    Наверное, если бы жабы на болоте раздали друг другу какие-то нелепые грамофончики за свое квакание, это вызвало у нас схожий уровень интереса к этому событию.

Все комментарии (7)
