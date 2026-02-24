Лариса Рубальская и Александр Еловских запустили «Стаю»

21:35 24.02.2026

Певец и композитор Александр Еловских выступил с премьерой песни «Стая» в концертном зале Москва 22 февраля. Эту композицию Александр написал на стихи Ларисы Рубальской, поэтому неслучайно «Стая» впервые прозвучала на юбилейном творческом вечере знаменитой поэтессы.

Идея творческого альянса двух талантливых авторов, в котором органично сплелись колоссальный опыт и молодая энергия, лучшие поэтические традиции и свежее дыхание времени, родилась после посещения Ларисой Рубальской мюзикла «Мечтатели». Спектакль, композитором и музыкальным продюсером которого является Александр Еловских, оставил у именитой гостьи самые позитивные эмоции.

«А еще мне очень нравится, как Саша поет и, что немаловажно, сам он очень приятный в общении человек, – призналась поэтесса. – Я с удовольствием предложила ему свои стихи, и мне кажется, что песня «Стая» получилась удачной и трогательной. Надеюсь на ее успех и на дальнейшее сотрудничество с Сашей. Я рада, что в моей жизни появился такой замечательный, красивый и талантливый певец и композитор».

Создатели «Стаи» не сомневались, что их творение найдет у слушателей самый живой отклик, ведь она – о тех поступках и чувствах, которые волнуют каждого: о любви и предательстве, о боли потери и готовности простить. И они не ошиблись – дебютное исполнение композиции было очень тепло принято зрителями. Многие отметили, что «Стая» – это не просто новая песня, а символ творческого единства, когда два поколения авторов говорят на одном языке: языке музыки и поэзии.