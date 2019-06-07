Как строительство ТПУ в Люблино стало инструментом в борьбе за место в Мосгордуме

17:18

Строительство ТПУ (транспортно-пересадочного узла) «Люблино» вызвало ожесточенное противостояние местных жителей с застройщиком и властями. Журналисты «Московской газеты» выяснили, кто мог стоять за разжиганием конфликта.

Как отмечает издание, публичные слушания по проекту строительства ТПУ проходили еще в феврале 2017 года. По их итогам было решено построить новые подземные пешеходные переходы на улицах Краснодарской и Совхозной, обустроить заездные карманы и остановки общественного транспорта.

План ТПУ. Изображение из открытых источников

Кроме того, принятый план предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на пересечении Краснодарской улицы с Совхозной и Белореченской и возведение посадочных площадок на четырех остановках пассажирского транспорта станции метро «Люблино».

Среди прочего, планируется строительство и многоквартирного дома с подземной парковкой. Именно этот пункт и стал одной из главных причин недовольства. Жители Люблино пришли в недоумение, откуда в проекте ТПУ появился жилой объект. Но как выяснилось, транспортно-пересадочный узел будут строить за счет инвестиционных средств. Участок, где появится жилой дом, по итогам торгов сдан в аренду застройщику — ООО «ТПУ «Люблино»». Вырученные от аренды земельного участка средства пойдут как раз на строительство ТПУ. Однако жителям района, по всей видимости, эту информацию до сих пор не донесли.

Недовольство также вызвал вопрос въезда на строительную площадку. Изначально его планировалось обустроить со стороны Совхозной улицы. Но по заключению Мосгосэкспертизы, въезд было решено организовать через внутриквартальный проезд Новороссийской улицы. Такой сценарий вызвал возмущение у жильцов: они заявили, что в таком случае строительная техника будет проезжать слишком близко к их домам.

В управе района Люблино сообщили газете, что на сегодняшний день этот момент удалось уладить – въезд оборудован в соответствии с первоначальным планом 2017 года, то есть со стороны Совхозной улицы.

Многие также были недовольны вырубкой деревьев. Согласно проекту, предусматривается вырубка в данном районе 501 дерева и 134 кустарников, однако вместе с тем будет проведено и компенсационное озеленение.

Еще один скандал связан с парковочными местами. Застройщик планирует ликвидировать парковку на 120 машиномест. Но вместо этого будет обустроена парковка на 160 машиномест — рядом с детской площадкой и ФОК. Мест в итоге должно стать больше, однако это не остановило возмущения жителей. В управе района полагают, что некоторым не понравилось место, где появится новая парковка.

Протестные митинги в связи со строительством начались в январе 2019 года, сразу же после старта работ по обустройству стройплощадки. Они были связаны, в первую очередь, с вырубкой деревьев и нежелательным проездом строительной техники через двор. В середине января глава управы района Люблино Алексей Бирюков встретился с активистами. Вопросы инициативной группы тогда были сугубо конструктивные и никакой политической повестки еще не просматривалось, пишет «Московская газета».

Акции протеста после этого хоть и не исчезли, но уже проходили мирно и спокойно, поскольку с представителями власти в то время шел диалог. Ситуация кардинально поменялась после 24 марта, когда депутат Госдумы и глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин призвал жителей выходить на улицы против строительства жилого дома и участвовать в протестах более активно.

В результате 13 мая после компенсационной высадки деревьев произошло первое серьезное столкновение. Когда строители стали завозить бетонные блоки в сквер около метро, им дорогу перекрыли порядка 20 активистов, вдохновляемые вероятным кандидатом в Мосгордуму от КПРФ по избирательному округу № 22 Дмитрием Сараевым. На место противостояния вскоре приехала полиция и следователь уголовного розыска. Полицейским поступило заявление, что одного из активистов якобы сбил бульдозер. Однако это сообщение не подтвердилось.

Новое столкновение случилось вечером 31 мая. Тогда стражи порядка задержали коммуниста Дмитрия Сараева — об этом он написал в своем Facebook. Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях, добавляет издание.

Примечательно, что пик протестной активности вокруг строительства ТПУ в Люблино странным образом совпал с периодом выборов в Мосгордуму, хотя сам проект публично обсуждался еще два года назад. Вопрос строительства, вероятно, мог бы закончиться мирно, однако, судя по всему, политики стали использовать эту тему как дополнительный инструмент в предвыборной гонке.

