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В Минэкономразвития предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

11:05 18.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство экономического развития разработало законопроект, устанавливающий порядок изъятия земельных участков, если их владельцы или арендаторы нарушают требования противопожарной безопасности.

Нарушение этих требований, говорится в пояснительной записке, может привести к негативным последствиям для жизни, здоровья и имущества людей, а их выполнение «не требует значительных временных и материальных затрат (покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора)».

Законопроект предусматривает, что владельцу или арендатору земли будут выданы предписания об устранении нарушений, если они не будут выполнены в установленный срок, то местные власти смогут обратиться в суд, который примет решение об изъятии участка.

Изъятый участок, находившийся в частной собственности, смогут продать на открытых торгах. Вырученные средства вернут владельцу за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов.

Изъятию, следует из документа, не будут подлежать участки, находящиеся в ипотеке, а также земля, владелец которой проходит процедуру банкротства.

Законопроект Минэкономразвития был разработан в рамках выполнения поручения, которое президент РФ дал весной 2019 года после пожаров в Забайкальском крае. В апреле в Забайкалье от природных пожаров пострадали 17 населенных пунктов, были повреждены сотни жилых домов, погиб один человек. Ущерб от пожаров в Забайкальском крае предварительно оценивался в 1 миллиард рублей.

Темы: Пожары и возгорания в России, Законотворческая деятельность в России, Недвижимость, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 20:19
Гость: Старик

Могут отнять у простых жителей и садоводов участки. Но, тех, по чьй вине зарастают сорняком и мелколесьем миллионы гектаров колхозных и совхозных полей (а их кто-то "скупил") - это не коснётся.
18.06.2019, 18:22
Гость: ВВВ

"Вырученные средства вернут владельцу за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов".
...
Т.е., ничего не возвернут, а просто отнимут!
...
Надо, однако, и у тех, по чьй вине зарастают сорняком млн га колхозных/совхозных полей, тоже участки с особняками/замками/дворцами изымать.
18.06.2019, 17:35
Гость: Ай балам

Чего расшумелись это коснётся только списка Forbes.
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