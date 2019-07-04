ЖКХ. Помни тарифы, про услуги забудь

09:30

Под разговоры о победе над инфляцией одним из оснований для очередного повышения тарифов ЖКХ стало повышение НДС



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Рост стоимости жилищно-коммунальных услуг практически никогда не отставал от инфляции. Скорее, ЖКХ само подгоняло инфляцию - не хуже других монополистов. Но особенно обидно становится, когда под разговоры о победе над инфляцией одним из оснований для очередного повышения тарифов ЖКХ становится повышение НДС. Так недолго и до заявлений в духе: мол, в росте стоимости коммуналки виноваты пенсионеры, которым пришлось проиндексировать пенсии!

«Чёрный» день календаря

1 июля в качестве этакого дежурного дня для повышения платы за коммуналку выбрали отнюдь не случайно. В летнее время публика наверняка обратит на это куда меньше внимания, чем в начале марта, 1 сентября и уж тем более 1 января, когда такого рода «новогодний подарок» разозлит любого.

Летом кто-то уже в отпуске, а большинство наиболее социально активных, те, кому платёжки за свет и воду действительно бьют по карману, целыми днями пропадает на дачных участках.

Впрочем, 1 января повышения всё же несколько раз случались, но гнев публики как-то удавалось погасить. В основном за счёт прибавок к пенсиям и иных социальных благ.

В 2019 году плата за жилищно-коммунальные услуги выросла вновь, но пока, к счастью, социального взрыва можно не опасаться. Людям в который раз не до того. Хотя повышение действительно всерьёз бьёт многим по карману. Особенно в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких традиционно проблемных регионах.

Там, как ни «старались» бесчисленные столоначальники жилищно-коммунальной сферы вписаться в предписанные сверху рамки, удержать тарифы в пределах целевого уровня инфляции, а это примерно 4 процента, им так и не удалось.

Хотя, вообще-то, с трудом верится, что чиновники действительно так уж старались. Зачем стараться, если большая часть денег за коммуналку идёт именно в местные бюджеты?

Ссылка на НДС, похоже, оказалась для них самой подходящей отмазкой. Ведь именно из-за повышения НДС фактически на самом верху, то есть в министерствах и ведомствах федерального уровня, было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа.

На первом, то есть с 1 января - на 1,7 процента, а с 1 июля - еще на 2,4 процента. Повторю, что до сих пор коммунальные тарифы, как правило, индексировались только раз в год – как раз 1 июля.

Не только деньги счёт любят

Хороший счёт очень любят и российские чиновники. Им бы только чего-нибудь насчитать, особенно, когда сверху соответствующая отмашка дана.

Вот, к примеру, в нынешнем году повысить тарифы ЖКХ в два этапа задумали не где-нибудь в Кремле, а в Минэкономразвития. Там сосчитали, что, если обобрать граждан не сразу, а в два захода, именно это поможет удержать суммарное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции.

И по такому случаю вполне можно и прогноз по инфляции подкорректировать. Нам ещё в прошлом году и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и Антон Силуанов, возглавляющий Минфин, и даже сам премьер Дмитрий Медведев постоянно твердили про вожделенные 4 процента инфляции. Словно ниже этого и начнётся «золотой век».

Однако теперь тот же Центробанк преспокойно так заявляет в своём официальном прогнозе, что инфляция в России в 2019 году составит отнюдь не 4, а все 4,2 или даже 4,7 процента. Это только кажется, что разница совсем небольшая, зато возможности для хорошего «счёта» какие! Особенно в масштабах страны.

Вот ведь, говорят же нам, что в прошлом году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем всего на 3,7 процента. Впрочем, сделаем скидку на то, что сообщал об этом Росстат, которому верить в наше время считается не совсем, скажем так, приличным.

Но именно там признали, что больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение - на 5,7 процента. А вот в Центробанке точно подсчитали, что инфляция в том же прошлом 2018 году составила 4,3 процента. Как ни грустно, но всё-таки больше обещанных четырёх.

О том, что по регионам повышение тарифов как в прошлом, так и в нынешнем году, распределялось и будет распределяться совсем неравномерно, особо распространяться не будем. Богатые опять будут ещё богаче, а бедные – ещё беднее. Однако легче никому не будет, это точно. И это при том, что качество коммунальных услуг растёт отнюдь не теми темпами, что тарифы. Если вообще растёт.

Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева обратила внимание на то, что «декларируется, что коридоры (имеются в виду ценовые коридоры) не должны в среднем по стране превышать уровень инфляции, хотя мы видим, что в различных регионах действительно разброс может быть достаточно велик: от 3 процентов в регионах Северного Кавказа до 6-7 процентов в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии».

Игра по новым правилам

Вроде бы в целом то, насколько быстро растут платежи в регионах, скрупулёзно отслеживается, и даже параметры непревышения соблюдаются. Но почему-то во многих регионах стала едва ли не нормой практика опережающего повышения платежей и тарифов.

Как будто «деньги вперёд» собираются местными коммунальщиками уже не только под капитальный ремонт, а под всё, что только можно.

На днях глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратил внимание, что тарифы на воду могут отличаться в десятки раз в соседних регионах. По его информации, «тарифное хулиганство» - дело рук местных властей, куда антимонопольная служба не дотягивается.

Впрочем, самодеятельность коммунальщиков на местах, кажется, наконец решено как-то ограничить. По крайней мере, необходимость повышения, к примеру, описание задач по модернизации коммунальной инфраструктуры, теперь надо подтверждать документально.

Причём не на местах, а в Федеральной антимонопольной службе. Впрочем, это ведь тоже не более чем ещё одна бюрократическая ступень, по которым наши чиновники шагать научились давным-давно.

Да, затруднить прямолинейное превышение тарифов можно, и скорее всего, ФАС разрешений легко давать не будет. Только почему же уже сейчас «россияне по множеству коммунальных позиций переплачивают больше 100 процента себестоимости».

И это признаёт не кто-нибудь, а как раз глава ФАС Игорь Артемьев. В марте ФАС указал, что в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. При этом примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные (только около одной четверти) имеют заниженные тарифы.

И ведь, имея в руках откровенно завышенные тарифы, коммунальщики чуть ли не повсеместно занимаются приписками. Публика всегда называла головной болью неточное, и почему-то всегда в сторону превышения, начисление платежей.

Так не пора ли остановиться? Ведь вслед за НДС в России может быть повышено ещё много чего – акциз на бриллианты, к примеру. И это тоже станет причиной очередного внеочередного повышения тарифов ЖКХ?

Авторы: Алексей Подымов, Елена Владимирова