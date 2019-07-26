Зачем нужны поверхностные дренажные системы на приусадебных участках?

16:00

Владельцы дачных и садовых участков часто сталкиваются с такой проблемой, как избыток воды на поверхности почвы

Постоянная грязь, многочисленные лужи, болезни растений, разрушение фундамента – все это устраняется благодаря дренажной системе.

Фото с сайта hydroprotection.ru

Что необходимо знать о линейном дренаже, как устроено поверхностное водоотведение?

Устройство поверхностного дренажа

Дренажная система состоит из нескольких элементов:

- точек водосбора;

- траншей-трапов;

- траншеи;

- коллекторного колодца-дождеприемника или водоема.

На приусадебных участках используются такие виды отведения воды, как точечный и линейный дренаж. Устройства для точечного сбора монтируются в местах скопления влаги. Распределенные линейные конструкции – это сеть труб, перенаправляющая потоки в коллекторный колодец. Чаще всего владельцы комбинируют оба вида «водосборщиков».

Точечный водоотвод

Локальные установки незаменимы для участков с максимальным увлажнением. Это такие места, как

- зоны вывода водосточных труб с кровли дома;

- въездные ворота;

- придверные приямки;

- точки распределения воды для полива.

Излишки воды попадают в водоприемники. Затем потоки самотеком перераспределяются в дождеприемники, ливневую канализацию. Обычно система точечного дренажа состоит из дождевых приемников, отстойников, трапов для отвода в ливневую канализацию, ливневых заслонок.

Линейная система поверхностного дренажа

Распределенный линейный дренаж – это сеть, состоящая из прикопанных в грунт желобов. Водоотвод состоит из желобов, пескоулавливателей, дренажных решеток. В канавки поступает вода со всей территории и самотеком отправляется на сброс.

Самые распространенные виды желобов – полимербетонные, пластиковые, бетонные. В верхней части устанавливаются защитные съемные решетки из металла, композитов или пластика.

По течению потоков монтируются пескоулавливатели. Эти фильтры защищают трубы от засорения. Через вертикальные и горизонтальные отводы вода отправляется в ливневую канализацию.

Когда необходим линейный дренаж

1. Уклон участка превышает три градуса. Если не использовать дренаж, будет смываться плодородный слой.

2. Для отвода от фундамента излишков воды после обильных осадков.

3. Чтобы перераспределить потоки, стекающие со склонов участка.

4. Для защиты хозяйственных построек, расположенных ниже уровня земли.

5. Чтобы предотвратить размывание садовых дорожек, въездов в гараж и на территорию.

Дренажная система – необходимая часть благоустройства садового и дачного участка. Иметь представление о линейном дренаже очень важно для организации нормальных условий труда и отдыха, сохранности построенных на территории объектов.

