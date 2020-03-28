Экс-владелец банка «Югра» предложил свои бизнес-центры под больницы

14:49

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, находящийся сейчас под домашним арестом по обвинению в махинациях при выдаче кредитов банка, предлагает использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, пишет «Коммерсант».

В 38 офисных и бизнес-центрах общей площадью 2,1 млн кв. метров могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.

Соответствующее обращение бизнесмен направил президенту России Владимиру Путину.

В обращении отмечается, что периметр каждого комплекса укреплен, проходы и выезды имеют КПП, а все объекты можно быстро переоборудовать в медицинские центры, в которых разместить более 100 тыс. койкомест.