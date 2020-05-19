Какой инструмент должен быть у владельца загородного участка?

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Если хотите, чтобы сад и огород радовали вас, необходимо периодически обрабатывать почву и ухаживать за газонами

Для этого применяется специальный инвентарь. Производители предлагают оборудование в разном ценовом сегменте.

Можно найти модели, которые идеально подходят для выполнения разноплановых работ. Такие модели отличаются универсальностью. Есть варианты не только для ухода за участком, но и для благоустройства территории. На сайте https://www.vdr.com.ua/ познакомитесь со всеми полезными инструментами и аксессуарами, применяемыми собственниками участков.

Электроинструменты

Многая садовая техника предполагает возможность выбора по типу двигателя. Можно найти варианты с бензиновым, дизельным двигателем или работающее от сети. Для обработки почвы в весенне-осенний период часто применяются культиваторы. Для больших территорий предпочтение отдается моделям на бензиновом двигателе, для маленьких – электрическим. Вес последних не больше 15 кг, а цена сопоставима со стоимостью обычных бытовых приборов.

Для работы на земле пригодится и электротяпка, выполненные в виде штанги. Она разрывает корни сорняков. Применяется не только для рыхления почвы, но и для полки. С помощью такого инвентаря можно уменьшить негативное воздействие на позвоночник.

Устройства для скашивания травы и ухода за газоном

Популярны виды:

триммеры,

газонокосилки,

аэраторы,

вертикуттеры.

Первые позволяют быстро скосить траву. В зависимости от типа триммера мотор может располагаться внизу или сверху. В первом случае обеспечивается большая маневренность, во втором появляется возможность работать с мокрой травой.

Газонокосилки позволяют заняться ландшафтным дизайном без серьезных усилий. Есть варианты, которые отличаются шириной скашивания, объемом сборника. В некоторых моделях есть функция мульчирования.

Аэратор и вертикуттер применяются для улучшения характеристик почвы. Первый прокалывает слой земли, а с помощью второго можно убрать мох и траву. Благодаря этому почва насыщается кислородом и питательными веществами.

Для поддержания участка могут потребоваться и другие приспособления, например, кусторезы. С их помощью можно не только убрать лишние ветки, но и создать зеленые скульптуры. Можно организовать и правильный полив. Все инструменты позволяют значительно сократить время ухода за садом, увеличить время, которые владельцы могут потратить на собственный отдых.