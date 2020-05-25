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Госдума предлагает отменить мораторий на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

23:48 25.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума предлагает с мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, введенный в качестве поддержки населения во время пандемии, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению Минэнерго, прекратить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату потребленных энергоресурсов и на введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении неплательщиков надо с 1 июня, но с рядом исключений.

«Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, установить срок указанного моратория до 31 июля 2020 года (снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% и/или признание безработным одного или нескольких членов семьи)», - приводит слова заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича Finanz.ru.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. С тех пор энергетики не раз обращали внимание на необходимость сократить сроки действия этого постановления, так как оно служит сигналом для злостных неплательщиков наращивать задолженность за потребленные энергоресурсы.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 11:54
Гость: Без организующей силы,

без четкой программы, борьба, увы и ах, сведется к локальным бунтам и погромам. А кто подберет власть - большущий такой вопросец. И какие после этого будут права - тоже вопросец интересный.
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Я за борьбу... Но при понимании за что. А голые призывы в стиле "А давайте все побежим вооооон туда" приводят к власти либо воров а-ля Порошенко, либо клоунов-марионеток вроде Зеленского.
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Да! Да-да-да... Наши власти отвратительны и омерзительны с "макарошками", "Государство вам ничего не должно", "все кто зарабатывает меньше... алкаши и лентяи". Но кто сказал что скидывая их без программы и целей их места займут достойные люди?!
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У меня один знакомый работал высоко с одной госмонополией. В 90-е пришли новые люди, думал сейчас каааак завертится все... Нифига...Ну не повезло. Время лечит, придут новые, толковые, другие... Пришли. Стало еще хуже. Затем пришли еще одни. Стало еще отвратительнее.
С его слов.
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Поэтому просто снесение бошек (без программ и целей) может ситуацию для народа, как улучшить (очень маловероятно), так и оставить на месте (практически невероятно), так и ухудшить (наиболее вероятно).
26.05.2020, 11:30
Гость: Демьян Бедный

Заапомни! Идурак поймет,
Что всех дороже тот,
Кто всех дороже платит...
26.05.2020, 11:28
Гость: писарь

Похоже, что депутаты полностью самоизолировались от страны, народ которой они должны представлять
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