Госдума предлагает отменить мораторий на штрафы за задержку оплаты ЖКХ

23:48

Госдума предлагает с мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, введенный в качестве поддержки населения во время пандемии, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению Минэнерго, прекратить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату потребленных энергоресурсов и на введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении неплательщиков надо с 1 июня, но с рядом исключений.

«Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, установить срок указанного моратория до 31 июля 2020 года (снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% и/или признание безработным одного или нескольких членов семьи)», - приводит слова заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича Finanz.ru.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. С тех пор энергетики не раз обращали внимание на необходимость сократить сроки действия этого постановления, так как оно служит сигналом для злостных неплательщиков наращивать задолженность за потребленные энергоресурсы.