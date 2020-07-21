]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

11:45 21.07.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

Союз потребителей обратился в Минстрой с предложением создать специальный ГОСТ, определяющий метод оценки срока служюы жилых домов, пишет газета "Известия".

Предполагается, что подобная оценка будет даваться дому уже на этапе проектирования, а также приемки зданий. 

На текущий момент срок службы дома не должен составлять менее 50 лет. Однако точный срок службы жилого дома неизвестен. В союзе потребителей считают, что покупатель должен точно знать, сколько лет он сможет прожить в купленной квартире, прежде чем дом станет аварийным. 

Эта информация также должна учитываться при установке стоимости квадратного метра. 

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — отметили в Союзе потребителей.

В письме отмечается, что панельные дома хрущевской постройки (хрущевки) рассчитаны на 50 лет , при этом они не подлежат реконструкции. Срок службы кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки составляет 100 лет при условии проведения капитального ремонта в период 2015-2030 годов.

Построенные до 1980 года панельные и блочные многоэтажки (9-16 этажей), прослужат без реконструкции 100 лет, после чего должны быть снесены. Панельные дома, возведенные до 1998 года, также не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.

Темы: Недвижимость, Рынок недвижимости в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2020, 14:46
Гость: Макар

Это как же получается! Живу я живу в доме, а потом бац и выходи на улицу!!?? Срок годности у дома вышел, иди, гуляй Вася! Копай себе землянку и живи. Валежник собирай.
21.07.2020, 14:37
Гость: Иван Иваныч

Ну вообще то непонятно, что они имели ввиду. Советские ГОСТы действительны до сих пор( их никто не отменял и не заменял) . Поэтому если дом отслужил свои 50 лет и Комиссия дала ещё 20 это сегодняшняя практика. А они предлагают этой же комиссии определять срок. Что изменится.
21.07.2020, 14:23
Гость: Viktorija

Ну,на Хрущи,да с Божьим благословением - лет 120-150 назначим смело.На панель 1970-1990 - лет 79-90 примерно.
Про новоделы - лет 25-40...потом индивидуально.
Сталинки - при должном уходе и реновации лет 300.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации