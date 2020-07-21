В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

11:45

Союз потребителей обратился в Минстрой с предложением создать специальный ГОСТ, определяющий метод оценки срока служюы жилых домов, пишет газета "Известия".

Предполагается, что подобная оценка будет даваться дому уже на этапе проектирования, а также приемки зданий.

На текущий момент срок службы дома не должен составлять менее 50 лет. Однако точный срок службы жилого дома неизвестен. В союзе потребителей считают, что покупатель должен точно знать, сколько лет он сможет прожить в купленной квартире, прежде чем дом станет аварийным.

Эта информация также должна учитываться при установке стоимости квадратного метра.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — отметили в Союзе потребителей.

В письме отмечается, что панельные дома хрущевской постройки (хрущевки) рассчитаны на 50 лет , при этом они не подлежат реконструкции. Срок службы кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки составляет 100 лет при условии проведения капитального ремонта в период 2015-2030 годов.

Построенные до 1980 года панельные и блочные многоэтажки (9-16 этажей), прослужат без реконструкции 100 лет, после чего должны быть снесены. Панельные дома, возведенные до 1998 года, также не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070-2105 годах.