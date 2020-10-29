РПЦ ответила на сообщения о недвижимости семьи патриарха Кирилла на 225 млн
Имущество, принадлежащее семье патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не имеет отношения ни к нему, ни к РПЦ, Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — написал Легойда в своем Telegram-канале в ответ на появившиеся сообщения о том, что у родственников патриарха обнаружили недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.
Он подчеркнул, что это уже не первая попытка недоброжелателей «искать черную кошку в темной комнате» и, по всей видимости, не последняя.
Слова Легойды стали реакцией на появившееся ранее расследование, авторы которого заявили, что обнаружили у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей, пишет Lenta.ru. Отмечалось, что родственники главы РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге и четырьмя в Москве, а также домом в Подмосковье. Авторы расследования утверждают, что одна из петербургских квартир досталась семье патриарха от бизнесмена Николы Саворетти, связанного с Мальтийским орденом.
Слухи о многомиллиардном богатстве патриарха Кирилла возникали и раньше. Сам священнослужитель их опровергал. По его словам, в подобных слухах нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и к тому же хапуга.
225 миллионов рублей ,ощибочка только не рублей а зелени 225 лимонов
У кого?
У Кирюхи-спекулянта?
Который себе долностишку прикупил на алкоголе и табаке?
На отравлении народа?
Не смешите мои шлепанцы...
кирилл дел деньги, заработанные на беспошлинной торговле сигаретами мальборо и спиртом рояль?
Поражает невежество закончивших среднюю школу людей...
Они с упоением, как на средневековом восточном базаре, "перемывают косточки" людям, о которых они знают (и не всегда точно) только имя...
Вы хотите сказать, что у монаха _ в принципе!_ не могут быть родители, братья и сёстры, племянники и племянницы и т.п.??
То есть, ежели некто стал монахом, то и все его родственники (до которого нисходящего колена, кстати?) должны стать монахами?
"Думалка" у вас есть или её заменил смартфон?
Кстати: у св. Сергия Радонежского тоже были родители и другие родственники. Кто из вас упрекнёт Сергия Радонежского за то, что сделал его троюродный внучатный племянник???
Надо же "меру знать"!!