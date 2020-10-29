РПЦ ответила на сообщения о недвижимости семьи патриарха Кирилла на 225 млн

Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков

Имущество, принадлежащее семье патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не имеет отношения ни к нему, ни к РПЦ, Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — написал Легойда в своем Telegram-канале в ответ на появившиеся сообщения о том, что у родственников патриарха обнаружили недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.

Он подчеркнул, что это уже не первая попытка недоброжелателей «искать черную кошку в темной комнате» и, по всей видимости, не последняя.

Слова Легойды стали реакцией на появившееся ранее расследование, авторы которого заявили, что обнаружили у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей, пишет Lenta.ru. Отмечалось, что родственники главы РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге и четырьмя в Москве, а также домом в Подмосковье. Авторы расследования утверждают, что одна из петербургских квартир досталась семье патриарха от бизнесмена Николы Саворетти, связанного с Мальтийским орденом.

Слухи о многомиллиардном богатстве патриарха Кирилла возникали и раньше. Сам священнослужитель их опровергал. По его словам, в подобных слухах нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.10.2020, 22:09
    Гость: Моральный авторитет...

    У кого?
    У Кирюхи-спекулянта?
    Который себе долностишку прикупил на алкоголе и табаке?
    На отравлении народа?
    Не смешите мои шлепанцы...

  4. 29.10.2020, 22:02
    Гость: Куда

    кирилл дел деньги, заработанные на беспошлинной торговле сигаретами мальборо и спиртом рояль?

  5. 29.10.2020, 20:52
    Гость: Ойген

    Поражает невежество закончивших среднюю школу людей...

    Они с упоением, как на средневековом восточном базаре, "перемывают косточки" людям, о которых они знают (и не всегда точно) только имя...

    Вы хотите сказать, что у монаха _ в принципе!_ не могут быть родители, братья и сёстры, племянники и племянницы и т.п.??

    То есть, ежели некто стал монахом, то и все его родственники (до которого нисходящего колена, кстати?) должны стать монахами?

    "Думалка" у вас есть или её заменил смартфон?

    Кстати: у св. Сергия Радонежского тоже были родители и другие родственники. Кто из вас упрекнёт Сергия Радонежского за то, что сделал его троюродный внучатный племянник???

    Надо же "меру знать"!!

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