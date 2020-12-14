Почти половина россиян поддержала «серую» аренду жилья
Более 40 процентов россиян считают нормой сдачу жилья в аренду по "серой" схеме без уплаты налога государству, пишет РБК со ссылкой на результат исследования Аналитического центра НАФИ.
Согласно результатам опроса, 41% респондентов не осуждает арендодателей, которые не платят налог с дохода от сдачи жилья. 39% опрошенных признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу.
Резко отрицательное отношение к "серой" схеме аренды жилья высказали лишь четверть респондентов.
При этом более половины россиян (51%) признались, что в случае сдачи жилья в аренду не стали бы платить налоги с этого дохода. Треть опрошенных (32%) заявили, что стали бы платить налог, и 19% респондентов затруднились ответить.
Основной причиной сдачи жилья по "серой" схеме, респонденты назвали "нежелание делиться доходами с государством" (54%). Далее следуют "бюрократические сложности" и "отсутствие реального наказания за уход от налогов".
Также более 60% респонденов заявили, что не поддержали бы инициативу государства по ужесточению контроля по уплате налогов со сдачи жилья.
В свою очередь, по оценкам риелторов, каждая вторая квартира в Москве сдается по "серой" схеме без уплаты налогов. Решить эту проблему предлагается при помощьи онлайн-платформы по аренде жилья, которая может появиться в 2021 году. Предполагается, что на портале будут регистрироваться сделки по сдаче в аренду квартир, сам же сервис будет инрегрировать с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мне как примера достаточно двоих своих знакомцев-москвичей: у одного три квартиры в "сдаче", у другого четыре. Калибры от трёх- до однокомнатной. Коммуналка за счёт снимающих. И при этом последних йожиков доедают ;-). Еле выживают. Один уже на пенсию перебрался, но продолжает работать в пяти минутах от дома. Да ещё умудряется за счёт основной работы подрабатывать. Очень тяжело ему приходится)).
тут вы ошибаетесь.
потому что вопрос на самом деле, намного сложнее чем кажется.
Кагал даже не утруждает себя созданием Видимости оказания каких то там мифических "услуг" - Государство просто Требует на том основании что вы Родились и Живы..
то есть вы Должны по факту Рождения, а Государство как раз ничего вам не обязано.
это законы Рабства.
это рабы "не имели ничего и были счастливы"..
результаты их труда принадлежали Государству, ой хозяину - включая детей... и сами дети Рождались в рабство автоматически. заниматься какой либо деятельностью без гослицензии, ой разрешения хозяина - рабы тоже не могли..
Привет. Абсолютно согласен. Потому как у нас всхлипы про "не дают заниматься бизнесом" означают : не дают проводить схемы ухода от налогов, заставляют оформлять сотрудников и ( о ужас!) работать в белую. При этом такие товарищи любят ссылаться на Европу, где все хорошо. Да потому и хорошо, что попробуй увильни от налогов. В этом весь смысл. По поводу "кормят водой" диссидентов можно понимать двояко. Есть и так и так.
тут вы ошибаетесь.
потому что вопрос на самом деле, намного сложнее чем кажется.
Кагал даже не утруждает себя созданием Видимости оказания каких то там мифических "услуг" - Государство просто Требует на том основании что вы Родились и Живы..
то есть вы Должны по факту Рождения, а Государство как раз ничего вам не обязано.
это законы Рабства.
это рабы "не имели ничего и были счастливы"..
результаты их труда принадлежали Государству, ой хозяину - включая детей... и сами дети Рождались в рабство автоматически. заниматься какой либо деятельностью без гослицензии, ой разрешения хозяина - рабы тоже не могли..
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