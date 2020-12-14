Почти половина россиян поддержала «серую» аренду жилья

10:32 14.12.2020

Более 40 процентов россиян считают нормой сдачу жилья в аренду по "серой" схеме без уплаты налога государству, пишет РБК со ссылкой на результат исследования Аналитического центра НАФИ.

Согласно результатам опроса, 41% респондентов не осуждает арендодателей, которые не платят налог с дохода от сдачи жилья. 39% опрошенных признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Резко отрицательное отношение к "серой" схеме аренды жилья высказали лишь четверть респондентов.

При этом более половины россиян (51%) признались, что в случае сдачи жилья в аренду не стали бы платить налоги с этого дохода. Треть опрошенных (32%) заявили, что стали бы платить налог, и 19% респондентов затруднились ответить.

Основной причиной сдачи жилья по "серой" схеме, респонденты назвали "нежелание делиться доходами с государством" (54%). Далее следуют "бюрократические сложности" и "отсутствие реального наказания за уход от налогов".

Также более 60% респонденов заявили, что не поддержали бы инициативу государства по ужесточению контроля по уплате налогов со сдачи жилья.

В свою очередь, по оценкам риелторов, каждая вторая квартира в Москве сдается по "серой" схеме без уплаты налогов. Решить эту проблему предлагается при помощьи онлайн-платформы по аренде жилья, которая может появиться в 2021 году. Предполагается, что на портале будут регистрироваться сделки по сдаче в аренду квартир, сам же сервис будет инрегрировать с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.