Почти половина россиян поддержала «серую» аренду жилья

Более 40 процентов россиян считают нормой сдачу жилья в аренду по "серой" схеме без уплаты налога государству, пишет РБК со ссылкой на результат исследования Аналитического центра НАФИ. 

Согласно результатам опроса, 41% респондентов не осуждает арендодателей, которые не платят налог с дохода от сдачи жилья. 39% опрошенных признались, что не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Резко отрицательное отношение к "серой" схеме аренды жилья высказали лишь четверть респондентов. 

При этом более половины россиян (51%) признались, что в случае сдачи жилья в аренду не стали бы платить налоги с этого дохода. Треть опрошенных (32%) заявили, что стали бы платить налог, и 19% респондентов затруднились ответить. 

Основной причиной сдачи жилья по "серой" схеме, респонденты назвали "нежелание делиться доходами с государством" (54%). Далее следуют "бюрократические сложности" и "отсутствие реального наказания за уход от налогов". 

Также более 60% респонденов заявили, что не поддержали бы инициативу государства по ужесточению контроля по уплате налогов со сдачи жилья. 

В свою очередь, по оценкам риелторов, каждая вторая квартира в Москве сдается по "серой" схеме без уплаты налогов. Решить эту проблему предлагается при помощьи онлайн-платформы по аренде жилья, которая может появиться в 2021 году. Предполагается, что на портале будут регистрироваться сделки по сдаче в аренду квартир, сам же сервис будет инрегрировать с налоговой службой, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и другими системами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 19:43
    Гость: Оттудова

    Мне как примера достаточно двоих своих знакомцев-москвичей: у одного три квартиры в "сдаче", у другого четыре. Калибры от трёх- до однокомнатной. Коммуналка за счёт снимающих. И при этом последних йожиков доедают ;-). Еле выживают. Один уже на пенсию перебрался, но продолжает работать в пяти минутах от дома. Да ещё умудряется за счёт основной работы подрабатывать. Очень тяжело ему приходится)).

  2. 14.12.2020, 18:41
    Гость: gvozd

    тут вы ошибаетесь.
    потому что вопрос на самом деле, намного сложнее чем кажется.
    Кагал даже не утруждает себя созданием Видимости оказания каких то там мифических "услуг" - Государство просто Требует на том основании что вы Родились и Живы..
    то есть вы Должны по факту Рождения, а Государство как раз ничего вам не обязано.
    это законы Рабства.
    это рабы "не имели ничего и были счастливы"..
    результаты их труда принадлежали Государству, ой хозяину - включая детей... и сами дети Рождались в рабство автоматически. заниматься какой либо деятельностью без гослицензии, ой разрешения хозяина - рабы тоже не могли..

  3. 14.12.2020, 18:02
    Гость: Иван Иваныч

    Привет. Абсолютно согласен. Потому как у нас всхлипы про "не дают заниматься бизнесом" означают : не дают проводить схемы ухода от налогов, заставляют оформлять сотрудников и ( о ужас!) работать в белую. При этом такие товарищи любят ссылаться на Европу, где все хорошо. Да потому и хорошо, что попробуй увильни от налогов. В этом весь смысл. По поводу "кормят водой" диссидентов можно понимать двояко. Есть и так и так.

  4. 14.12.2020, 17:46
    Гость: gvozd

    тут вы ошибаетесь.
    потому что вопрос на самом деле, намного сложнее чем кажется.
    Кагал даже не утруждает себя созданием Видимости оказания каких то там мифических "услуг" - Государство просто Требует на том основании что вы Родились и Живы..
    то есть вы Должны по факту Рождения, а Государство как раз ничего вам не обязано.
    это законы Рабства.
    это рабы "не имели ничего и были счастливы"..
    результаты их труда принадлежали Государству, ой хозяину - включая детей... и сами дети Рождались в рабство автоматически. заниматься какой либо деятельностью без гослицензии, ой разрешения хозяина - рабы тоже не могли..

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