В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Как пишет Forbes, впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%.
Ранее минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет составляла 0,5% годовых.
Отмечается, что другой кредитор установил отрицательную ставку (-0,5% годовых) для ипотечных кредитов на 10 лет, то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать проценты за заем.
«У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам за всю историю Дании. Это исторический минимум», - прокомментировал главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой Хейниг. Предполагается, это будет способствовать росту цен на жилье в стране.
Как пишет издание, с января 2015 года ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%.
Дания — страна с крупнейшим в мире рынком ипотечных облигаций, эти бумаги считаются одними из самых надежных. По мнению экспертов, низкие и отрицательные ставки говорят об опасениях инвесторов о ситуации на финансовых рынках. В долгосрочной перспективе это может привести к образованию пузыря на рынке жилья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никогда бы не подумал, что Дания настолько опережает нас по добыче нефти и газа!
В исламских странах классическое кредитования подменено заключением партнерских отношений. То есть, принимая деньги от банков в этих странах, вы фактически делаете их своими партнерами. А по итогам прибыль делится согласно достигнутого соглашения.
А я в Данию на ПМЖ не хочу ехать. Я хочу, чтобы у нас как в Дании было. А вот почему у нас такого не происходит, это отдельный вопрос.
Отбор по специальности и по возрасту?
А кремлёвские пропагандисты, пытаются убедить , простых россиян, что в "загнивающим" Западе, нет ничего, кроме ЛГБТ.