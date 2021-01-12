В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

11:26 12.01.2021

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимума. Как пишет Forbes, впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%.

Ранее минимальная процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет составляла 0,5% годовых.

Отмечается, что другой кредитор установил отрицательную ставку (-0,5% годовых) для ипотечных кредитов на 10 лет, то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать проценты за заем.

«У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам за всю историю Дании. Это исторический минимум», - прокомментировал главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой Хейниг. Предполагается, это будет способствовать росту цен на жилье в стране.

Как пишет издание, с января 2015 года ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%.

Дания — страна с крупнейшим в мире рынком ипотечных облигаций, эти бумаги считаются одними из самых надежных. По мнению экспертов, низкие и отрицательные ставки говорят об опасениях инвесторов о ситуации на финансовых рынках. В долгосрочной перспективе это может привести к образованию пузыря на рынке жилья.