Россиянин заплатил $140 млн наличными за самый дорогой дом во Флориде

13:38 12.02.2021

Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за 140 млн долларов наличными.

Особняк находится на курорте Палм-Бич. Участок когда-то принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. В 2008 году он продал его российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 млн долларов. Рыболовлев поделил землю на три участка и продал их.

На одном из них построили особняк площадью в две тысячи квадратных метров. В нем девять спален, панорамные окна, собственный салон красоты, игровая комната и винный погреб, сообщает Радио Business FM со ссылкой на New York Post. На участке площадью 80 соток также есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Сообщается, что «загадочный русский» заплатил за объект в течение суток после осмотра.