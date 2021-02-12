Россиянин заплатил $140 млн наличными за самый дорогой дом во Флориде
Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за 140 млн долларов наличными.
Особняк находится на курорте Палм-Бич. Участок когда-то принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. В 2008 году он продал его российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 млн долларов. Рыболовлев поделил землю на три участка и продал их.
На одном из них построили особняк площадью в две тысячи квадратных метров. В нем девять спален, панорамные окна, собственный салон красоты, игровая комната и винный погреб, сообщает Радио Business FM со ссылкой на New York Post. На участке площадью 80 соток также есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.
Сообщается, что «загадочный русский» заплатил за объект в течение суток после осмотра.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Юра осведомлён по двум причинам - во первых, клуб Трампа показываю уже 5 лет с каждой стороны а во вторых - если включите ролик - там бежит текст на английском об этой покупке а я на английском работал лет 12. У нас говорят - на скольких языках говоришь - столько раз Ты человек. :)
вообще-то заплатил наличными подразумевает оплату и чеком банка а не только чемоданом с зеленью Наличными-это значит без оформления кредита на покупку
что куратор запрещает вам совать нос дальше бумажки с текстом. Есть полный видеообзор дворца, до недавнего времени он стоил 2 миллиарда. Но мода на декор сменилась, плюс кризис, и бывший хозяин, живущий в Лондоне, снизил цену. А в нагрузку к дому прилагается коллекционный роллс-ройс.
Как человек может в штатах что-то купить за свои наличные миллионы? Первое Как он их ввез? Слыхали про лимит в 10 тысяч на границе? Незаконно в чемодане? В штатах такие вещи не пройдут. Подцепят за самое нихочу, и будешь вспоминать свои денежки в оранжевой тюремной робе. Второе. Как он их снял, даже если они у него есть в банке? Если ты снимаешь наличку, то при снятии даже суммы в 5 тысяч лицо менеджера банка становится напряжённым. Можно оплатить только перечислением. Причем не прямо, а через брокерскую фирму. Вывод. Учитывая и прочие нестыковки, информация в заметке есть свистежь. Купить мог, но не так, как описано. А раз не так все, как описано, то почему я должен всему верить?
Исходите желчью? Зарабатывайте и покупайте все, что хотите. Кто-то мешает?