Россиянин заплатил $140 млн наличными за самый дорогой дом во Флориде

Неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за 140 млн долларов наличными.

Особняк находится на курорте Палм-Бич. Участок когда-то принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу. В 2008 году он продал его российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 млн долларов. Рыболовлев поделил землю на три участка и продал их.

На одном из них построили особняк площадью в две тысячи квадратных метров. В нем девять спален, панорамные окна, собственный салон красоты, игровая комната и винный погреб, сообщает Радио Business FM со ссылкой на New York Post. На участке площадью 80 соток также есть открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана. 

Сообщается, что «загадочный русский» заплатил за объект в течение суток после осмотра. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 20:04
    Гость: Европеец

    Юра осведомлён по двум причинам - во первых, клуб Трампа показываю уже 5 лет с каждой стороны а во вторых - если включите ролик - там бежит текст на английском об этой покупке а я на английском работал лет 12. У нас говорят - на скольких языках говоришь - столько раз Ты человек. :)

  2. 12.02.2021, 19:55
    Гость: ответ

    вообще-то заплатил наличными подразумевает оплату и чеком банка а не только чемоданом с зеленью Наличными-это значит без оформления кредита на покупку

  3. 12.02.2021, 18:19
    Гость: Это всё потому,

    что куратор запрещает вам совать нос дальше бумажки с текстом. Есть полный видеообзор дворца, до недавнего времени он стоил 2 миллиарда. Но мода на декор сменилась, плюс кризис, и бывший хозяин, живущий в Лондоне, снизил цену. А в нагрузку к дому прилагается коллекционный роллс-ройс.

  4. 12.02.2021, 18:15
    Гость: Возникает вопрос.

    Как человек может в штатах что-то купить за свои наличные миллионы? Первое Как он их ввез? Слыхали про лимит в 10 тысяч на границе? Незаконно в чемодане? В штатах такие вещи не пройдут. Подцепят за самое нихочу, и будешь вспоминать свои денежки в оранжевой тюремной робе. Второе. Как он их снял, даже если они у него есть в банке? Если ты снимаешь наличку, то при снятии даже суммы в 5 тысяч лицо менеджера банка становится напряжённым. Можно оплатить только перечислением. Причем не прямо, а через брокерскую фирму. Вывод. Учитывая и прочие нестыковки, информация в заметке есть свистежь. Купить мог, но не так, как описано. А раз не так все, как описано, то почему я должен всему верить?

Все комментарии (27)
Выбор читателей
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
© KM.RU, Вадим Черноусов
М. Симоньян: Пенсии маленькие? Да, маленькие. Но они на порядок больше, чем были
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Фото с сайта kremlin.ru
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС
В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков
Фото с сайта twitter.com
Ветеран Артеменко отказался от участия в суде над Навальным
© KM.RU, Алексей Белкин
В ГД хотят освободить чиновников от наказания за коррупцию задним числом
Дмитрий Песков
Песков заявил о напряженной ситуации с уровнем жизни в РФ
Турецкое ТВ показало, какие страны могут войти в состав страны к 2050 году
Трубы «Северного потока-2» до обработки антикоррозийными покрытиями
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС