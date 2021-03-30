Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья

14:09 30.03.2021

C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье. Кроме того, больше будет нельзя взять ипотечные каникулы из-за заболевания COVID-19 или существенной потери дохода, напоминает РИА Новости со ссылкой на партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова.

Как пояснил эксперт, речь идет о едином законе о потребительском кредите — в него еще в 2019 году внесли изменения, позволяющие заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, получить ипотечные каникулы.

Прошлогодний "коронавирусный пакет" лишь развил положения этого закона. Изначально трудная ситуация определялась как потеря работы, инвалидность, временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев (сюда попадает и заболевание COVID-19), а также снижение уровня зарплаты на 30 и более процентов. При этом действовала рекомендация ЦБ не обращать взыскание на объект залога, если это единственное жилье должника.

С 1 апреля эти меры отменяются, то есть те, кто не успел подать на реструктуризацию долга, более не смогут на нее претендовать.

"Важно отметить, что заемщики могли обратиться до 30 сентября 2020 года с заявлением об отсрочке — она предоставлялась максимум на полгода. Другими словами — лицам, которые успели обратиться, была предоставлена отсрочка на полгода, и вот она как раз истекает в конце марта. Все эти переболевшие лица или те, чьи доходы упали, должны будут платить по своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки. Это и является проблемой", — сказал Данилов.

Он добавил, что с апреля банки смогут в полной мере настаивать на обычном исполнении обязательств заемщиками.