Компания мэрии Москвы купила «платиновые апартаменты» в башне «Федерация»
Структура правительства Москвы купила за 1,1 млрд рублей апартаменты на 93–94-м этажах башни «Федерация» в «Москва-Сити», сообщает РБК.
Как отмечает издание, были куплены три помещения в восточном корпусе башни, среди низ и двухуровневые апартаменты площадью 719 кв.м. Договор купли-продажи был заключен в ноябре 2020 года, собственность на недвижимость была оформлена в феврале 2021 года.
Как пишет РБК, помещения, расположенные выше 90-го этажа башни «Федерация», позиционируются как «платиновые апартаменты». Высота потолков в них начинается от 5,5 м. Потребности «платиновых апартаментов» в тепле, воде и кондиционировании обеспечивает отдельный независимый технический этаж. Данные помещения можно использовать не только как жилье, но и открыть там представительский офис, шоурум или площадку для мероприятий.
Их недостатком является то, что подъем осуществляется с пересадкой между лифтами.
Правительству Москвы уже принадлежат 55 тыс. кв. м офисов в небоскребе «Око» в «Москва-Сити». Власти купили их у Capital Group в 2016 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
--то что его прикрывают амриканские спецлужбы --
//Что то не сильно прикрывают. Ни от Новичка не прикрыли (чудом жив остался), ни от тюрьмы за несовершенное преступление. Уж очень слабы амерские спецслужбы. Другое дело российские. Их прикрывает, кто то более мощный чем США. Наверное кто то из местных олигархов?
В слове "Федерация" букву "Ф" давно надо заменить на "П" - тогда оно семантически будет соответствовать реальности...
С такой верхотуры удобно скидывать из окна бандитов и воров.
Сказано же - обидно оленям , что лифт с пересадкой...
Получается прав был Навальный
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разумеется что Прав.
то что его прикрывают амриканские спецлужбы - НЕ отменяет Фактов коррупции.
однако подождите, какая "коррупция" - это Норма работы государства.
у вас и ваших детей Отнять, и отдать более нуждающимся - так кажется Левые этот лохотрон пропагандируют..
и ведь до сих пор полно дундуков верящих в этот по сути Культ.