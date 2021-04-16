Компания мэрии Москвы купила «платиновые апартаменты» в башне «Федерация»

08:45 16.04.2021

Структура правительства Москвы купила за 1,1 млрд рублей апартаменты на 93–94-м этажах башни «Федерация» в «Москва-Сити», сообщает РБК.

Как отмечает издание, были куплены три помещения в восточном корпусе башни, среди низ и двухуровневые апартаменты площадью 719 кв.м. Договор купли-продажи был заключен в ноябре 2020 года, собственность на недвижимость была оформлена в феврале 2021 года.

Как пишет РБК, помещения, расположенные выше 90-го этажа башни «Федерация», позиционируются как «платиновые апартаменты». Высота потолков в них начинается от 5,5 м. Потребности «платиновых апартаментов» в тепле, воде и кондиционировании обеспечивает отдельный независимый технический этаж. Данные помещения можно использовать не только как жилье, но и открыть там представительский офис, шоурум или площадку для мероприятий.

Их недостатком является то, что подъем осуществляется с пересадкой между лифтами.

Правительству Москвы уже принадлежат 55 тыс. кв. м офисов в небоскребе «Око» в «Москва-Сити». Власти купили их у Capital Group в 2016 году.