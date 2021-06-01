Закон о бесплатной подводке газа к участкам принят Госдумой
Государственная Дума 1 июня приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.
Согласно поправкам, газ до границ участка домовладения теперь обязаны подводить без привлечения средств граждан.
«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы - в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, - пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».
Также изменения предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения («Газпром» и его компании). Там же, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».
Вносимые в закон поправки также решают вопрос о финансировании газификации.
Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили». Единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут, отмечается на сайте нижней палаты парламента.
Кроме того, меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта Федерации и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
350-400 тысяч рублей,это-7-7,5 лет пользования электричеством(как пример) и для готовки ,и для отопления,и всей бытовой техники,только человеку не надо сразу выкладывать офигенную сумму(накопив ещё),а потом ждать,когда же этот газ себя окупит.Да,ещё молиться,чтобы монополист не отрубил это голубое топливо в осенне-зимний период(так и замерзнуть можно) или не поднял снова цену.Есть хорошие твёрдо топливные котлы и ,электричество.
Потом всю дорогу будут придумывать новые поборы,замены и сертификации,поверки и проверки счетчиков,котлов и т.д. и т. п.Эти не остановятся никогда.Так что дрова и только дрова,по крайней мере пока дядя Вася прицеп за 5 т.р. привозит...
Ну ты можешь персонально оплатить за трубу к участку.
***А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».***
Вот тут с него и возьмут за прокладку к дому через плату за разработку ТУ, проекта, согласование, получение разрешения, сново согласование и наконец материалы и работы при разводке по участку. Это только разводка по участку. Далее ТУ , проект разводки по дому, сетифицированное оборудование, счетчик, пломбировка, выполнение всех работ. Аттестация ввод в эксплуатацию. Те же 350-400 тысяч и насчитают. Но к дому по решению президента бесплатно. Нет верте, продолжайте смотреть этот цирк или комедию, как угодно. Как говорят газовики все работы по подводке с материалами сущие гроши в пределах 10-15 тыс. А 350 тысяч берут хозяева энергетических компаний за " Разрешение " и " Согласование", те у кого акции.
Значит в три раза увеличат само подключение