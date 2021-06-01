Закон о бесплатной подводке газа к участкам принят Госдумой

12:52 1.06.2021

Государственная Дума 1 июня приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

Согласно поправкам, газ до границ участка домовладения теперь обязаны подводить без привлечения средств граждан.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы - в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, - пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам».

Также изменения предусматривают введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения («Газпром» и его компании). Там же, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».

Вносимые в закон поправки также решают вопрос о финансировании газификации.

Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили». Единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта Федерации и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.