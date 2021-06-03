На развитие детского центра «Артек» выделили 33,8 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому до конца 2025 года на развитие международного детского центра «Артек» будет выделено 33,8 млрд рублей.
Согласно программе развития, должны быть завершены начатые в 2014 году реконструкции и модернизации лагеря, а основной задачей является превращение лагеря «Артек» к 2025 году в одну из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.
Также ожидается, что общеобразовательная школа «Артека» войдет в топ-100 рейтинга школ России, сообщается на сайте детского центра. Кроме того, предусмотрено открытие 122 студий дополнительного образования, создание научно-методического центра и разработка более 100 учебно-методических комплексов.
В 2024 году в «Артеке» должен открыться десятый лагерь «Солнечный» (один из самых крупных объектов программы), который сможет принимать одну тысячу детей в смену. На его территории появится центр инновационных образовательных технологий. С остальными лагерями «Артека» «Солнечный» соединит новая дорога.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чиновники себе не десятину берут, как Чингисхан, а наоборот - десятину на дело оставляют...
Дурак ты, Виктор, и не лечишься. Огласить просишь ? Пожалуйста. Город Екатеринбург. В нем три года тому назад снесли сразу два здания гимназий № 40 и № 41. И до сих пор никакого строительства не ведется ни по одному объекту. Проверить легко в Интернет. А будешь мне про Украину еще раз напоминать, я вспомню о своем богатом опыте восточных единоборств. У нас в городе этим многие занимаются. И после встречи со мной у тебя правильное восприятие географии родной страны появится.
чём?
бриллиант по имени "Артек" покинул в 2014-м преступные, грязные и ущербные "руки" уродливо-порочной Украины и заиграл своими гранями в родной российской стороне.
"какое, милый, у нас Тысячелетье на дворе?"
У Европееся мозги заржавели в прошлом Тысячелетьи, 50 лет назад. И он со своими ржавыми мозгами припёрся на форум км.ру 21-го века.