На развитие детского центра «Артек» выделили 33,8 млрд рублей

14:09 3.06.2021

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому до конца 2025 года на развитие международного детского центра «Артек» будет выделено 33,8 млрд рублей.

Согласно программе развития, должны быть завершены начатые в 2014 году реконструкции и модернизации лагеря, а основной задачей является превращение лагеря «Артек» к 2025 году в одну из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.

Также ожидается, что общеобразовательная школа «Артека» войдет в топ-100 рейтинга школ России, сообщается на сайте детского центра. Кроме того, предусмотрено открытие 122 студий дополнительного образования, создание научно-методического центра и разработка более 100 учебно-методических комплексов.

В 2024 году в «Артеке» должен открыться десятый лагерь «Солнечный» (один из самых крупных объектов программы), который сможет принимать одну тысячу детей в смену. На его территории появится центр инновационных образовательных технологий. С остальными лагерями «Артека» «Солнечный» соединит новая дорога.