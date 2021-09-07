В России предложили ввести лимит на выдачу льготной ипотеки

08:45 7.09.2021

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика, сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора палаты Наталью Трунову.

По ее словам, данная мера поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость.

Сейчас жители России могут взять один раз дальневосточную и сельскую ипотеки, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. При этом количество раз для оформления льготной ипотеки под 7 процентов и семейной ипотеки под 6 процентов не ограничено.

"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", — заявила Трунова, уточнив, что эта мера предлагается без привязки к месту жительства, поскольку "людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения".

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума — 7,1 процента, а долги по ней впервые превысили 10 триллионов рублей.

Однако, ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля повысили ставку по программе до 7 процетов и установили единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей. Одновременно кабмин расширил условия по семейной ипотеке — теперь ее могут оформить семьи с одним ребенком. Эксперты уверены, что такое смягчение поможет частично компенсировать падение спроса на ипотеку на новостройки.