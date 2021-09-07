В России предложили ввести лимит на выдачу льготной ипотеки

Счетная палата РФ

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика, сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора палаты Наталью Трунову.

По ее словам, данная мера поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость.

Сейчас жители России могут взять один раз дальневосточную и сельскую ипотеки, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. При этом количество раз для оформления льготной ипотеки под 7 процентов и семейной ипотеки под 6 процентов не ограничено.

"Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом", — заявила Трунова, уточнив, что эта мера предлагается без привязки к месту жительства, поскольку "людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения".

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума — 7,1 процента, а долги по ней впервые превысили 10 триллионов рублей.

Однако, ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля повысили ставку по программе до 7 процетов и установили единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей. Одновременно кабмин расширил условия по семейной ипотеке — теперь ее могут оформить семьи с одним ребенком. Эксперты уверены, что такое смягчение поможет частично компенсировать падение спроса на ипотеку на новостройки.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.09.2021, 15:38
    Гость: Мне

    постоянно идут СМСки Сбербанка с предложением взять кредит под пониженный процент 19%. Звонили, я их послал, так СМСками донимают.

  2. 07.09.2021, 14:57
    Гость: Гость

    7% ипотека-это у вас льготная называется?! Да это неприкрытый грабеж и вымогательство! В Китае, например, ипотека под 0,4(!)% годовых на 20(!!!) лет, в Европе вообще везде нулевые ставки.

  3. 07.09.2021, 11:58
    Гость: Называть

    Называть льготной ипотеку под 7% это идиотизм. Ранее приходилось встречать характеристики банковского процента по кредиту, так вот там такие:
    Меньше 0% - благотворительность.
    0% - льготный кредит, или мусульманский банкиг (рассрочка).
    1%-2% - стимулирующий развите кредит.
    2%-3% - рабочий диапазон делового разделения дохода.
    3%-5% - мошенничество.
    5%-7% - откровенное воровство.
    7%-10% - грабёж.
    10%-15% - разбой.
    Более 15% - умышленное убийство заёмщика.
    Я лично полностью согласен с приведенной шкалой банковского процента. Остаётся оценить чем сейчас занимается нынешняя российская властная и банковская "элита" по отношению к населению.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
© KM.RU, Алексей Белкин
Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству?
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Избранное
«"Никкимания" и её мотивы: какими историческими фигурами предлагают восхищаться в правление Владимира Путина?»
Станет ли прививка от коронавируса поголовной «обязаловкой»?
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих
Пищевые отходы «Паразиты»
Игорь Растеряев, 11 апреля, Gipsy
Долой дам и господ!
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
«"Закручивание гаек" ничего не решит, оно работает только для законопослушных граждан»
Олег Царев: Лукашенко просто не допускает конкурентов к выборам
Скромный помощник для молодости и красоты