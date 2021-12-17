Госдума ввела в России новые категории жилья

20:25 17.12.2021

Госдума России в окончательном (третьем) чтении приняла закон, вводящий поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы.

Поправки уточняют понятия «дом блокированной застройки» и вводят понятие «многоквартирный дом», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, «законопроект позволит устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников».

«Сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья - такие как таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. То есть фактически их правовой статус не определен. Часто владельцам такой недвижимости требуется обращение в суд для присвоения зданию категории.

В российское законодательство вводится понятие "дом блокированной застройки" в качестве вида жилого дома. В том числе это позволит снять вопрос о включении таких ветхих домов в региональные программы по проведению капитального ремонта», - пояснил Володин.

Также сообщается, что требования закона об участии в долевом строительстве распространены на малоэтажное жилищное строительство в случаях, когда привлекаются денежные средства граждан.