В России предлагают проверять продавцов квартир у психиатра перед сделкой

Риелторы рекомендуют для выявления продавцов недвижимости, находящихся под влиянием мошенников, проводить их психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора. С предложением разработать унифицированные критерии проведения такой экспертизы намерена обратиться в Минздрав РФ Гильдия риелторов Москвы, сообщает РИА Новости.

В настоящее время нет инструмента, позволяющего однозначно идентифицировать продавца под влиянием мошенников. При этом совершение сделки с таким продавцом сейчас практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной. Поэтому риелторы рекомендуют для выявления ведомого продавца проводить его психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора в день сделки в государственных медицинских учреждениях у двух специалистов: психолога и психиатра.

В конце октября депутат Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру предложение ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд. Речь шла о получении информации из психоневрологических и наркологических диспансеров или иных мерах, которые помогут предотвратить мошенническую сделку.

Летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшая под влияние мошенников, продала свою квартиру в Москве. Она через суд смогла добиться отмены сделки и вернула себе жилплощадь, тогда как Полина Лурье, купившая квартиру, на текущий момент лишилась и квартиры, и денег. После широкой огласки истории Долиной суды стали принимать всё больше решений в пользу продавцов, заявляющих, что они «обмануты» либо «не отдавали отчёт своим действиям».

По данным РБК, только за этот год количество судебных споров, где бывшие владельцы оспаривают сделки с недвижимостью, выросло примерно на 15–20%.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2025, 14:02
    Гость: Володя

    Экспертиза чорошо,но тут надо у судей на честность проверить ,явный откат получают.

  2. 18.11.2025, 13:14
    Гость: тоже-врач

    Достаточно, чтобы КС принял постановление, что приговор суда о недействительности сделки исполняется только после возврата покупателю полученных от него средств. Срок возврата определить в те же 10 дней, со дня вступления в законную силу... Срок, для освобождения собственности после вступления в законную силу установить в месяц.
    .
    Поскольку в нашей стране ничего задаром не делается, то причиной массового странного помешательства судей может только подкуп строителями кого-то высокопоставленного. У строителей квартиры стоят непроданными, надо конкурента с вторичкой убрать...

  3. 18.11.2025, 13:12
    Гость: Основной

    О хоспади, вы как первый раз на свете живёте.
    Цена "экспертизы" автоматом добавляется к цене недвижимости. Что тут может быть не понятно?

  4. 18.11.2025, 13:00
    Гость: Юри_й

    Что мешает после экспертизы подать в суд, ты это обьясни. А ведь так и делают, даже справки из пнд ничего не дают, так как человек может быть вменяем, но введен в заблуждение.

  5. 18.11.2025, 12:59
    Гость: Юри_й

    Какую только фигню эти люди не придумают, лишь бы нормально законы не писать. Ну такой бред

Все комментарии (14)
