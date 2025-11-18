В России предлагают проверять продавцов квартир у психиатра перед сделкой
Риелторы рекомендуют для выявления продавцов недвижимости, находящихся под влиянием мошенников, проводить их психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора. С предложением разработать унифицированные критерии проведения такой экспертизы намерена обратиться в Минздрав РФ Гильдия риелторов Москвы, сообщает РИА Новости.
В настоящее время нет инструмента, позволяющего однозначно идентифицировать продавца под влиянием мошенников. При этом совершение сделки с таким продавцом сейчас практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной. Поэтому риелторы рекомендуют для выявления ведомого продавца проводить его психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора в день сделки в государственных медицинских учреждениях у двух специалистов: психолога и психиатра.
В конце октября депутат Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру предложение ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд. Речь шла о получении информации из психоневрологических и наркологических диспансеров или иных мерах, которые помогут предотвратить мошенническую сделку.
Летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшая под влияние мошенников, продала свою квартиру в Москве. Она через суд смогла добиться отмены сделки и вернула себе жилплощадь, тогда как Полина Лурье, купившая квартиру, на текущий момент лишилась и квартиры, и денег. После широкой огласки истории Долиной суды стали принимать всё больше решений в пользу продавцов, заявляющих, что они «обмануты» либо «не отдавали отчёт своим действиям».
По данным РБК, только за этот год количество судебных споров, где бывшие владельцы оспаривают сделки с недвижимостью, выросло примерно на 15–20%.
Экспертиза чорошо,но тут надо у судей на честность проверить ,явный откат получают.
Достаточно, чтобы КС принял постановление, что приговор суда о недействительности сделки исполняется только после возврата покупателю полученных от него средств. Срок возврата определить в те же 10 дней, со дня вступления в законную силу... Срок, для освобождения собственности после вступления в законную силу установить в месяц.
Поскольку в нашей стране ничего задаром не делается, то причиной массового странного помешательства судей может только подкуп строителями кого-то высокопоставленного. У строителей квартиры стоят непроданными, надо конкурента с вторичкой убрать...
О хоспади, вы как первый раз на свете живёте.
Цена "экспертизы" автоматом добавляется к цене недвижимости. Что тут может быть не понятно?
Что мешает после экспертизы подать в суд, ты это обьясни. А ведь так и делают, даже справки из пнд ничего не дают, так как человек может быть вменяем, но введен в заблуждение.
Какую только фигню эти люди не придумают, лишь бы нормально законы не писать. Ну такой бред