В России предлагают проверять продавцов квартир у психиатра перед сделкой

10:45 18.11.2025

Риелторы рекомендуют для выявления продавцов недвижимости, находящихся под влиянием мошенников, проводить их психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора. С предложением разработать унифицированные критерии проведения такой экспертизы намерена обратиться в Минздрав РФ Гильдия риелторов Москвы, сообщает РИА Новости.

В настоящее время нет инструмента, позволяющего однозначно идентифицировать продавца под влиянием мошенников. При этом совершение сделки с таким продавцом сейчас практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной. Поэтому риелторы рекомендуют для выявления ведомого продавца проводить его психолого-психиатрическое освидетельствование непосредственно перед подписанием договора в день сделки в государственных медицинских учреждениях у двух специалистов: психолога и психиатра.

В конце октября депутат Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру предложение ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность, чтобы защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд. Речь шла о получении информации из психоневрологических и наркологических диспансеров или иных мерах, которые помогут предотвратить мошенническую сделку.

Летом 2024 года певица Лариса Долина, попавшая под влияние мошенников, продала свою квартиру в Москве. Она через суд смогла добиться отмены сделки и вернула себе жилплощадь, тогда как Полина Лурье, купившая квартиру, на текущий момент лишилась и квартиры, и денег. После широкой огласки истории Долиной суды стали принимать всё больше решений в пользу продавцов, заявляющих, что они «обмануты» либо «не отдавали отчёт своим действиям».

По данным РБК, только за этот год количество судебных споров, где бывшие владельцы оспаривают сделки с недвижимостью, выросло примерно на 15–20%.