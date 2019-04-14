Самый большой самолет мира совершил первый полет

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В США в воздух впервые поднялся самый большой в мире самолёт. Судно пролетело над пустыней Мохаве на юго-западе страны.

Фото с сайта stratolaunch.com

Во время испытательного полета воздушное судно достигло скорости свыше 304 км/ч и поднялось на максимальную высоту более 5 км, пишут "Известия".

Полет продлился около 2,5 часа. За это время пилоты оценивали качество управления самолетом, а также его летно-технические характеристики.

Сооружение Stratolaunch было завершено в 2017 году. Размах его крыла составляет 117,3 м, что является абсолютным рекордом в самолетостроении. Масса воздушного судна — 226,8 т, высота — 15 м. На нем установлены шесть двигателей от Boeing 747 и 28 колес. Лайнер способен перевозить на борту груз весом 249 т.

Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом "воздушного старта", который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами.