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ЦЕРН поможет России разработать собственный коллайдер

16:10 22.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН поможет России разработать собственный коллайдер — Супер С-Тау фабрику. Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других сферах было подписано между Европейской организацией по ядерным исследованиям и ИЯФ СО РАН в Женеве в рамках очередного заседания комитета «Россия — ЦЕРН», сообщили в пресс-службе института.

Согласно подписанному документу, ЦЕРН будет участвовать в российских проектах, среди которых разработка сибирского коллайдера.

«Что касается ИЯФ СО РАН — это участие ЦЕРН в проекте по созданию ускорительного электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрики», — рассказал заместитель директора института Юрий Тихонов.

Проект, уточнил он, представил директор ИЯФ СО РАН академик РАН Павел Логачев по просьбе ЦЕРН на заседании комитета. Европейские ученые будут использовать совместные разработки и различные технологии, важные для проекта. Формат сотрудничества в институте назвали выгодным для обеих сторон.

Кроме того, по новому соглашению ЦЕРН примет участие в российских проектах, касающихся нейтронного реактора ПИК в Гатчине и ускорительного комплекса NICA в Дубне. Со своей стороны ИЯФ СО РАН будет активно участвовать в работах, предполагающих модернизацию Большого адронного коллайдера в установку высокой светимости, которая увеличится в пять раз. Российские ученые не останутся в стороне от ключевых экспериментов ATLAS, CMS, LHCb и ALICE.

Проект уникальной Супер Чарм-Тау фабрики в Новосибирске ранее включили в число шести глобальных научных проектов, которые намерены реализовать в России. В 2011 году стоимость электрон-позитронного коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач физики высоких энергий, оценивали в 280 миллионов евро, уточнило РИА «Новости».

Разработку в 2017 году внесли в план реализации Стратегии научно-технологического развития России. С проектом в августе 2018 года на выставке «Технопром-2018» ознакомился президент РФ Владимир Путин.

Уникальность коллайдера состоит в том, что на данный момент в мире нет подобного устройства, способного вести полномасштабные исследования в этой области энергий. Создание Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН даст шанс выяснить принципиально новую информацию о строении элементарных частиц и, соответственно, занять России нишу в направлении мировой науки, которое считается перспективным.

Темы: Россия, Ядерное оружие, Наука, Наука и инновации в России, Наука и технологии
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 23:36
Гость: Неверная интерпретация в заголовке

ЦЕРН поможет создать международный колладер на территории России.
22.04.2019, 22:42
Гость: Demokrit

Нет, нет, мы хотим сегодня ! Нет, нет, мы хотим сейчас !!! - Когда в 1928 г. Поль Дирак написал свое знаменитое уравнение и предсказал существование позитрона (античастица электрона, и вообще, - первая античастица), то это имело чисто научное значение. И, безусловно, прямо завтра "запрячь позитрон в телегу" ну никак не получалось, да никто и не ставил такую задачу. Но вот сейчас, сами можете посчитать, сколько воды утекло за это время, Позитронная Эмиссионная Томография - это один из наиболее эффективных методов диагностики рака. Метод основан на двухфотонной аннигиляции позитронов, испускаемых протоноизбыточными радиоактивными изотопами, с электронами атомов в теле человека.
22.04.2019, 22:39
Гость: Прохожий

Закрыть надо эти направления как ненужные и богомерзкие.
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