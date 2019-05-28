Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО

14:48

Газета The New York Times поговорила с несколькими пилотами ВМС США, которые во время полетов у побережья страны видели неопознанные летающие объекты



Фото с сайта pixabay.com

Странные объекты, один из которых похож на волчок, движущийся против ветра, появлялись почти ежедневно с лета 2014 года по март 2015-го в небе над Восточным побережьем США.

Пилоты Военно-морского флота сообщили начальству, что у объектов не видно двигателей или следов от выхлопных газов, но они могут летать на высоте до девяти километров и развивать гиперзвуковые скорости.

В конце 2014 года пилот палубного истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet чуть не столкнулся с одним из таких неопознанных объектов. Объекты были замечены многими пилотами, но лишь некоторые из них согласились поговорить с The New York Times на условиях анонимности, а двое летчиков даже раскрыли свои настоящие имена и фамилии.

По словам очевидцев, при близком рассмотрении один из объектов оказался похож на волчок, который вращался вокруг своей оси. Форму других аппаратов разглядеть с помощью камер самолетов не удалось.

Аппараты провели в воздухе 12 часов, хотя летчики ожидали, что они не смогут протянуть и часа. Видеть неопознанные объекты на радарах летчики начали после их замены на более современные.

Один из пилотов, лейтенант Дэнни Аккойн дважды сталкивался с такими объектами. Первый раз, когда объект засек радар, пилот попытался увидеть его с помощью камеры, которая была встроена в его шлем, но на экране было пусто. Второй раз пилот засек объект с помощью инфракрасной камеры, но напрямую вновь не увидел его.

Некоторые инциденты с неопознанными объектами летчики записали на камеру. Первый объект зафиксировали в январе 2015 года во Флориде - он был похож на волчок, - а другой случай произошел несколько недель спустя.

Второй объект двигался на большой скорости, поэтому камере потребовалось время, чтобы захватить движущуюся цель. На видео звучат переговоры пилотов, которые удивляются тому, что видят.

Пилоты сообщили, что объекты были способны остановиться даже на высокой скорости или развернуться и полететь в обратном направлении. Это, по их словам, не под силу даже опытным летчикам из-за высоких перегрузок при таких маневрах.

Первоначальной версией было, что НЛО - на самом деле, секретные беспилотники, которые испытывает правительство. Однако затем один из летчиков чуть не столкнулся с одним из таких объектов - тот пролетел всего в 30 метрах от самолета. Пилот описал его как «шар, внутри которого был куб». Офицеры ВМС США пришли к выводу, что правительство не стало бы испытывать секретные беспилотники, подвергая риску военных.

Представитель ВМС США рассказал The New York Times, что в некоторых случаях объекты оказывались беспилотниками, но происхождение некоторых из них не было определено из-за недостатка данных.

Рапорт летчики отправили в Пентагон, где до сих пор действует программа расширенного опознавания воздушных угроз. По словам источников The New York Times, после своего закрытия в 2017 году программа все еще продолжает работать, пусть и в несколько других форматах.

Астрофизик Леон Голуб прокомментировал The New York Times рассказ пилотов. Он назвал инопланетное происхождение НЛО крайне маловероятным, заметив, что возможных объяснений очень много - от ошибок оборудования и атмосферных явлений до «неврологической перегрузки» во время полета на высоких скоростях.