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В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

09:36 4.06.2019
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Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США. Они намерены проверить деятельность тех же самых Amazon, Apple, Facebook и Google, а также других технологических гигантов, чтобы определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, угрожая тем самым честной конкуренции и интересам потребителей.

Как заявил конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), объявивший о начале расследования, оно не будет направлено против каких-либо конкретных компаний и его целью станет изучение того, как работает вся отрасль. Он подчеркнул, что демократы планируют организовать слушания, на которые могут быть приглашены главы крупнейших компаний, а также запросить документы, в том числе с помощью повестки, если это будет необходимо. Отказ выполнять требования такой повестки считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

Ранее сообщалось, что Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.

Ранее президент США Дональд Трамп выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о положении в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.

Темы: США, IT-компании, Новости IT компаний
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 15:25
Гость: Иван простак

А Amazon есть прямой конкурент Walmart.
04.06.2019, 10:48
Гость: пенсионер

На месте Трампа я вообще раздробил бы Microsoft, Amazon, Apple, Facebook и Google на мелкие компании. Это пошло бы на пользу США так как увеличило бы конкуренцию.
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