«С ног на голову»: почему весь мир должен преклонить колени перед Сталиным и советским народом

Что было бы, если бы Советский Союз не выстоял?

Попытка демонстративно замолчать роль СССР и его крупнейшей республики – РСФСР - в победе над нацизмом вызвала возмущение даже у не отличающихся высоким уровнем морали западных журналистов.



Маёвка в Лондоне. Фото с сайта wikimedia.org

То, что руководство России не было приглашено на торжества, посвященные 75-летию открытия второго фронта, произвело тягостное впечатление на европейских интеллектуалов.

«Президент Путин, которого не пригласили, считает, что жертва, которую принес Советский Союз, постоянно преуменьшается на Западе - и он может быть прав. Между июнем 1941 года, когда на Советский Союз было совершено нападение, и июнем 1944 года, когда западные союзники открыли то, что русские называют "вторым фронтом" во Франции, Красная Армия понесла огромные потери (...). По словам историка Гастингса, главной причиной большого числа советских жертв стал тот факт, что в период с 1941 по 1944 год западные союзники со значительной степенью цинизма оставили россиян воевать с немцами собственными силами» - пишет Том Парфитт на страницах The Times.

«В среду многих из нас потрясло и огорчило отсутствие Владимира Путина. Без победы Сталинграда, без героизма русской армии сегодня мы не смогли бы праздновать годовщину высадки союзных войск, потому что этого никогда бы не произошло. Не пригласить русских на такое торжество - это позор» - заявил Габриэль Мацнефф в Le Point.

Некоторые журналисты попытались объяснить произошедшее политическими причинами. Однако с точки зрения морали и здравого смысла отказ от формального признания заслуг СССР (международно-правовым продолжателем которого является Россия) в победе над нацизмом – обосновать невозможно.

Присутствие официальных представителей Москвы на сугубо официозном мероприятии никоим образом не оскорбило бы демократические чувства западных лидеров. Поэтому главная цель тех, кто решил не приглашать Россию на торжества, была явно иной – а именно, сделать очередной шаг к забвению роли СССР в победе над Гитлером.

Для инициаторов данного процесса смерти подобны мысли людей о том, что бы было, если бы не выстоял Советский Союз...

Русофобы и антисоветчики, преуменьшая роль СССР в войне, любят сравнивать силы Советского Союза и Германии, дипломатично умалчивая о том, что Москва в 1941 году столкнулась с целым конгломератом стран.

В союзе с Германией действовали Италия, Румыния, Венгрия, Болгария и Финляндия. Кроме того, на Рейх работали экономики и часть населения оккупированных гитлеровцами Чехословакии, Франции, Югославии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Австрии, Албании и Греции.

Чтобы понять масштабы увеличения мощи Рейха за счет захвата территорий и помощи союзников, достаточно сказать, что оккупация одной Чехии нарастила силы Германии примерно на 30%.

В целом же за счет одобренной Англией и Францией аннексии Чехословакии в 1938 – 1939 годах гитлеровцы получили одни из самых богатых оружейных складов в мире, сильнейший военно-промышленный комплекс и около 25 тонн золота.

Кроме того, несмотря на людоедскую суть нацистского режима, в большинстве оккупированных европейских стран возникли мощные коллаборационистские движения – оформленные в марионеточные правительства парамилитарные организации либо в штатные подразделения вермахта, СС и вспомогательной полиции.

О том, сколько всего коллаборационистов работали на нацистов, точно никто сказать не может, и это является предметом научных дискуссий. В любом случае масштабы этого явления были весьма велики.

Например, только хорватов и босняков в военизированных формированиях Третьего рейха служило более 113 тыс. И это – не считая подразделений, напрямую подчинявшихся местному коллаборационистскому правительству.

Поддерживая в 1938 году германские устремления, Англия, Франция и Польша рассчитывали сразу натравить Гитлера на Советский Союз. По этой же причине, в следующем 1939-ом году, Париж, Лондон и Варшава отказались создавать с Советским Союзом коалицию против Третьего рейха. Но они перемудрили.

Гитлер образца 1938 года прекрасно осознавал, что мощностей одной только Германии не хватит на то, чтобы захватить такое большое государство, как СССР. А вот в 1941-ом экономическая и демографическая мощь Рейха со всеми оккупированными территориями и союзниками уже существенно превосходила возможности Советов. И, тем не менее, Союз выстоял.

Сегодня акценты в Победе над нацистами политкорректно любят смещать в сторону условного «народа»: мол, Победа - это заслуга исключительно простых советских граждан. Однако истины ради следует признать, что без Иосифа Сталина, компартии и советских генералов победа вряд ли бы состоялась.

Там, где командование в 1941 году подводило, удерживать фронт на одном только «патриотизме простого народа» не получалось. Зато подразделения НКВД, в состав которых входило значительное количество коммунистов, проявляли чудеса героизма и умирали, но не сдавались.

А что было бы, если бы Советский Союз не выстоял?

Практически вся государства западной и центральной Европы к 1941 году были либо оккупированы нацистами, либо находились с ними в союзе (за исключением немногочисленных нейтральных стран).

В случае полного поражения СССР либо вытеснения советских властей «за Урал» нацисты получили бы плодородные земли, промышленные предприятия, нефть Кавказа и десятки миллионов потенциальных рабов. Кроме того, некоторая часть населения, скорее всего, была бы склонена к активному коллаборационизму.

После этого Англия оказалась бы в Европе один на один с самым могущественным политическим объединением в истории человечества. И Лондон в этой ситуации не спасли бы никакие проливы.

Соединенные Штаты оказались бы загнаны за океан. Покорив Старый свет, Германия бы обрела возможность спокойно построить мощный флот для наступления на США со стороны Атлантики. На Тихом океане себя бы гораздо уверенней чувствовали японцы.

Поражение США в этих условиях стало бы вопросом времени. Единственное, что гипотетически могло бы спасти Вашингтон – это победа в ядерной гонке. Однако если бы гитлеровцы получили благодаря быстрому покорению Старого Света доступ ко всем необходимым материалам, свободные средства и спокойную атмосферу, у них был бы шанс создать атомное оружие первыми.

Впрочем, даже само изобретение ядерной бомбы могло и не стать решающим фактором. Ее было бы, по меньшей мере, проблематично доставлять через океан. А из Северной Африки, в случае победы над Советами, нацисты американцев выбросили бы гарантированно.

Так что, если бы не битвы под Москвой, в Сталинграде и на Курской дуге, весь мир могла бы ожидать чудовищная участь – превращение в один большой концлагерь, а целые народы просто перестали бы существовать или были бы низведены до положения вечных рабов, как это предусматривала программная документация нацистов.

Ставки были высоки. Гитлер бросил против СССР от 70 до 80% имевшихся у него сил – причем лучших в качественном плане. Но это ему не помогло. Три четверти военной мощи Рейха были уничтожены красноармейцами под командованием советских полководцев.

Англо-американские войска тем временем участвовали преимущественно в малозначимых операциях на территории Северной Африки и Италии. И только когда в Лондоне и Вашингтоне осознали, что Красной армии хватает сил на самостоятельную победу, они согласились открыть второй фронт. Причем не для того, чтобы смыть с карты Европы коричневую краску, а для того, чтобы не допустить на ней появления красной...

Теперь же у потомков победителей пытаются наглым образом отнять моральное право на память о Победе. И это при том, что многие из тех, кто поливает память об СССР грязью, могли бы просто не родиться, если бы что-то пошло хотя бы немного по-другому.

В благодарность за то, что мы появились на свет, а наша планета не стала глобальным концлагерем для бесправных рабов, всему миру стоило бы преклонить колени перед памятниками воинам-освободителеям и Иосифу Сталину.

С учетом того, что по доброй воле на Западе этого никто делать не собирается, нам самим нужно как можно громче и как можно чаще напоминать миру о тех, благодаря кому он вообще существует...