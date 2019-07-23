В приказе Минкомсвязи нашли требование перевести весь Рунет на VPN

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Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей - VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Согласно проекту Минкомсвязи, участники рынка должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и программному обеспечению, используемым для определения сетевого адреса сайта в случае введения названия домена в адресной строке браузера. Однако, отмечают эксперты РСПП, технически передаваемая информация «может быть просмотрена на транзитном уровне, скопирована, потом распространена и пр., поскольку это позволяют существующие интернет-протоколы (DNS, DNSSEC)».

Для обеспечения защиты, на которую указывает Минкомвязь, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, что, по мнению РСПП, налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом», сообщает РБК.

Отмечается, что на момент публикации материала представитель Минкомсвязи не ответил на запрос РБК, однако из данных на портале Regulation.gov.ru следует, что министерство не учло замечания РСПП.