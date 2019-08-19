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Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру

10:47 19.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Флагманский смартфон Samsung Galaxy S11, носящий кодовое имя Picasso, получит 108-мегапиксельную камеру (датчик Isocell Bright HMX).

Новинка также получит 10-кратный оптический зум и сможет делать фотографии с разрешением 12032×9024 пикселей, сообщает издание Independent.

При этом отмечается, что в самой компании Samsung пока не называют дополнительных особенностей и технических характеристик устройства.

Ожидается, что официальный дебют Galaxy S11 состоится не ранее февраля 2020 года, а до его выхода на рынке может появиться смартфон Xiaomi с аналогичным 108-мегапиксельным сенсором.

Темы: Samsung, Смартфоны и коммуникаторы
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