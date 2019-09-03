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Госдума решила изучить технологию редактирования генома

09:07 3.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Государственная дума опубликовала тендер на проведение исследования по теме «Нормативное правовое регулирование использования вспомогательных репродуктивных технологий».

В техническом задании уточняется, что исполнитель должен будет, например, проанализировать возможности внедрения «вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и так далее) для создания общества нового (договорного) типа» и предложить концептуальную программу.

Указывается, что исполнитель также должен будет осуществить анализ особенностей развития использования вспомогательных репродуктивных технологий в азиатских странах с учётом радикализации общественных движений, имеющих место в настоящее время и провести исследование миграционных вопросов в странах с «молодежными пузырями» и их влияние на процессы использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Срок исполнения ТЗ - до 30 ноября, сумма контракта составляет 8,97 миллиона рублей.

Авторы документа не забывают о том, что во многих странах генное редактирование и смежные понятия сталкиваются с проблемами в «социальной, правовой, этической и религиозной сферах», а законодательство большинства зарубежных государств сильно ограничивает или даже запрещает использование дополнительных технологий репродукции.

Учитывая это, российский орган законодательной власти предлагает откорректировать - «совершенствовать» - нормативные положения, регулирующие сферу репродуктивных методов.

Помимо всего прочего, чиновники планируют изучить взгляды института Церкви на новые технологии, отмечает Naked-Science. Стоит вспомнить, что два месяца назад в РПЦ разработали проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно одному из положений которого рекомендуется запретить «научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание».

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 12:57
Гость: Павел__

К созданию армии бызмозглых и накачанных - для личной охраны, и тупых и послушных - для работы и обслуживания себя, избранных.
03.09.2019, 11:30
Гость: Олег

То, что в нормальной стране должны годами изучать ученые и различные НИИ, у нас в сжатые сроки изучает Госдума. Вместе со своими тендерами в поисках наиболее дешевого исполнителя, ну как и здесь не сэкономить, это ведь не зарплаты себе любимым. Да притом изучить в сроки за два месяца, и за цену люксового мерседеса. Есть бабло - решится все, так они наверное думают как в Госдуме, так и в правительстве.
03.09.2019, 11:08
Гость: Собачье сердце

― Вот, доктор, что происходит, когда исследователь вместо того, чтобы
идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приоткрывает завесу.
Вот тогда нате вам Шарикова, ешьте его с кашей!
― Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
― А на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста.
Зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно.
― Филипп Филиппович...
― Нет, не спорьте, пожалуйста, не возражайте, Иван Арнольдович.
Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге. Москва беснуется.
Ну а практически что? Кто теперь перед нами, кто?
― Исключительный прохвост.
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