Госдума решила изучить технологию редактирования генома

09:07

Государственная дума опубликовала тендер на проведение исследования по теме «Нормативное правовое регулирование использования вспомогательных репродуктивных технологий».

В техническом задании уточняется, что исполнитель должен будет, например, проанализировать возможности внедрения «вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и так далее) для создания общества нового (договорного) типа» и предложить концептуальную программу.

Указывается, что исполнитель также должен будет осуществить анализ особенностей развития использования вспомогательных репродуктивных технологий в азиатских странах с учётом радикализации общественных движений, имеющих место в настоящее время и провести исследование миграционных вопросов в странах с «молодежными пузырями» и их влияние на процессы использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Срок исполнения ТЗ - до 30 ноября, сумма контракта составляет 8,97 миллиона рублей.

Авторы документа не забывают о том, что во многих странах генное редактирование и смежные понятия сталкиваются с проблемами в «социальной, правовой, этической и религиозной сферах», а законодательство большинства зарубежных государств сильно ограничивает или даже запрещает использование дополнительных технологий репродукции.

Учитывая это, российский орган законодательной власти предлагает откорректировать - «совершенствовать» - нормативные положения, регулирующие сферу репродуктивных методов.

Помимо всего прочего, чиновники планируют изучить взгляды института Церкви на новые технологии, отмечает Naked-Science. Стоит вспомнить, что два месяца назад в РПЦ разработали проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно одному из положений которого рекомендуется запретить «научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание».