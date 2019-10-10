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«Роскосмос» запатентовал спутник, способный изменять свой внешний вид

14:11 10.10.2019
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Корпорация «Роскосмос» запатентовала космический аппарат, способный при сближении с иностранными спутниками-шпионами изменять свою форму.

В частности, аппарат оснащен панелями солнечных батарей, которые могут из плоского состояния трансформироваться в полусферу (в этом режиме панели экранируют спутник), что позволяет сократить отражающую поверхность и уменьшить видимость спутника, сообщает РИА Новости.

По мнению разработчиков, такая особенность позволяет снизить вероятность обнаружения российских аппаратов иностранными спутниками-инспекторами (способны проводить диагностику, осмотр, прослушку и перехват данных с других спутников).

Ранее уже сообщалось, что российские средства слежения засекли интенсивные перемещения американских военных спутников GSSAP на геостационарной орбите.

GSSAP - Geosynchronous Space Situational Awareness Program (Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите, разработана ВВС США и Orbital ATK). Это секретная программа космических наблюдений за спутниками. Слежение ведется под управлением стратегического командования США с помощью объединенных в сеть спутников. 

Темы: Космонавтика в России, Технологии и решения, Роскосмос
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