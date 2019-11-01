Пурифайеры - особенности, виды систем для очистки воды

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Преимущества пурифайеров очевидны

Несмотря на изобилие систем, предназначенных для очищения питьевой воды, особенной популярностью среди потребителей пользуются пурифайеры. Это выносные фильтрационные системы, которые и охлаждают, и нагревают воду. Их можно назвать компромиссным вариантом между бытовыми системами очистки воды и кулерами.

Принцип работы

Пурифайер подключают к общей системе водоснабжения при помощи небольшой трубки. После запуска система начинает очищать водопроводную воду при помощи нескольких фильтров. Благодаря качественной обработке происходит удаление таких вредных веществ:

* хлора;

* патогенов;

* механических примесей.

По качеству конечный продукт превосходит воду, полученную после очищения бытовыми фильтрами. Современные модели пурифайеров работают на основе технологии тонкой очистки воды, обратного осмоса. Благодаря этой методике происходит удаление всех компонентов, которые опасны для здоровья.

Виды пурифайеров

По типу исполнения выделяют напольные и настольные модели (исполнение не отражается на функциональности). В зависимости от встроенных опций, аппараты способны выделять холодную, горячую, а также кислородную, газированную воду и питье комнатной температуры. Наиболее простые модели пурифайеров просто очищают получаемую жидкость.

Преимущества и недостатки

Преимущества пурифайеров являются очевидными:

* экономия: используя специальную технику, тратить средства на покупку воды в бутылях не придется;

* отсутствие сомнений в качестве потребляемой воды: пользователь точно знает источник жидкости, ему известен принцип ее очистки;

* постоянная доступность очищенной воды: хлопотать о предварительном заказе воды, переживать о качестве услуг поставщика не придется.

Покупка пурифайера избавляет от регулярного переноса тяжелых бутылей и поиска места для их хранения. Помимо этого, многие компании, осуществляющие доставку чистой воды, взимают арендную плату за эксплуатацию кулеров. Выбор стационарной системы избавляет пользователя от этих расходов.

Несмотря на многочисленные достоинства, пурифайеры имеют определенные недостатки. Конечно, такие системы эффективно очищают водопроводную воду. Однако в ее составе будут отсутствовать полезные микроэлементы, присутствующие в воде из артезианских источников. Кроме того, пурифайеры, работающие с водопроводом, имеют ограниченный ресурс.

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