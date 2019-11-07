Что выбрать: создание мобильной версии сайта или мобильное приложение?
В этом году количество пользователей, использующих переносные гаджеты перевалило за отметку 65%, поэтому не будем тратить символы на объяснение почему версии для смартфонов, планшетов так важны для построения успешного бизнеса.
Начнем с определения понятий.
- * Сайт-mobile - это веб ресурс, адаптированный для просмотра и взаимодействия на портативном гаджете.
- * Приложение - это специально написанная программа для работы на определенной ОС, IOS, Android, Windows Phone.
Особенности разработки мобильной версии сайта
Web-сайт для смартфонов создается с использованием тех же инструментов что и десктопная версия - HTML5, JavaScript и прочие. Значение имеет дизайн. То, что приемлемо для обычно проекта, здесь не подходит.
Web-проект должна иметь простой интерфейс, минимум интерактивных элементов и отвлекающей графики. Все это информационно перегружает пользователя, замедляет загрузку web-ресурса. Контент и навигация — основные акценты. Структура — минималистичном и понятна.
Создание мобильных версий сайтов обходится дешевле. Так здесь используются те же ресурсы, что и для десктопа. А также по причине более дешевой стоимости услуг Web-разработчика, чем Mobail.
Особенности разработки мобильных приложений
Mobile программы разрабатывается на языках высокого уровня под конкретную платформу IOS, Android, Windows Phone. Онт создается для того, чтобы пользователь мог быстро получить доступ к конкретному сервису, который предоставляет компания. Дизайн не должен быть перегружен графикой, интерфейс простым и интуитивно понятным. Одно из основных преимуществ приложения над сайтом — скорость загрузки. Тяжелая графика, сложные интерактивные элементы дизайна значительно замедляют этот показатель. Особое внимание уделяется логике, расстановке основных компонентов, органов управления.
Так что же все-таки выбрать?
Оба программных продукта для смартфона во много выполняют одни и те же функции — обеспечивают комфортный доступ пользователя смартфона к ресурсам компании. Поэтому возникает логичный вопрос - что же все-таки выбрать.
Предлагаем небольшое экспресс-сравнение по ключевым пунктам:
- * Интерфейс. Интерфейс веб-приложения более интегрирован с ОС гаджета. Поэтому более понятен и отзывчив при взаимодействии.
- * Возможности веб-сайта всегда ограничены браузером. Несмотря на то, что технологии веб-разработка стремительно развиваются, сайты пока уступают отзывчивости софту.
- * Быстродействие. По этому показателю веб-версии значительно уступает смарт-софту. Кроме того, в отличие от веба сайта, определенные функции программы доступны без подсоединения к интернету.
- * Стоимость. Услуги веб-программистов ниже, чем mobail. Для мобильного софта необходимо разрабатывать отдельный продукт для каждой платформы. Для mobile-версий этого не потребуется. Так как работает через браузер.
Учитывая все “за” и “против”, преимущества распределились примерно в равной степени.
Окончательный выбор зависит от области применения. Так если в основном ваша деятельность имеет оффлайн характер, основная часть клиентов взаимодействует с вами через смартфон то лучше подходит создание приложения для андроид в artjoker.ua.
В том случае, когда свою деятельность вы ведете в онлайн, для этого лучше подходит создание версии сайта мобильных устройств. Так как в этом случае охватывается аудитория всех гаджетов от стационарных компьютеров и телевизоров до смартфонов и планшетов. Но, мобильный веб-проект с точки зрения отзывчивости при взаимодействии значительно уступает приложениям. Например, функция оплаты через web на смартфоне более трудоемкая, чем в расширении.