Что выбрать: создание мобильной версии сайта или мобильное приложение?

16:38

Окончательный выбор зависит от области применения

В этом году количество пользователей, использующих переносные гаджеты перевалило за отметку 65%, поэтому не будем тратить символы на объяснение почему версии для смартфонов, планшетов так важны для построения успешного бизнеса.

Начнем с определения понятий.

* Сайт-mobile - это веб ресурс, адаптированный для просмотра и взаимодействия на портативном гаджете.

* Приложение - это специально написанная программа для работы на определенной ОС, IOS, Android, Windows Phone.

Особенности разработки мобильной версии сайта

Web-сайт для смартфонов создается с использованием тех же инструментов что и десктопная версия - HTML5, JavaScript и прочие. Значение имеет дизайн. То, что приемлемо для обычно проекта, здесь не подходит.

Web-проект должна иметь простой интерфейс, минимум интерактивных элементов и отвлекающей графики. Все это информационно перегружает пользователя, замедляет загрузку web-ресурса. Контент и навигация — основные акценты. Структура — минималистичном и понятна.

Создание мобильных версий сайтов обходится дешевле. Так здесь используются те же ресурсы, что и для десктопа. А также по причине более дешевой стоимости услуг Web-разработчика, чем Mobail.

Особенности разработки мобильных приложений

Mobile программы разрабатывается на языках высокого уровня под конкретную платформу IOS, Android, Windows Phone. Онт создается для того, чтобы пользователь мог быстро получить доступ к конкретному сервису, который предоставляет компания. Дизайн не должен быть перегружен графикой, интерфейс простым и интуитивно понятным. Одно из основных преимуществ приложения над сайтом — скорость загрузки. Тяжелая графика, сложные интерактивные элементы дизайна значительно замедляют этот показатель. Особое внимание уделяется логике, расстановке основных компонентов, органов управления.

Так что же все-таки выбрать?

Оба программных продукта для смартфона во много выполняют одни и те же функции — обеспечивают комфортный доступ пользователя смартфона к ресурсам компании. Поэтому возникает логичный вопрос - что же все-таки выбрать.

Предлагаем небольшое экспресс-сравнение по ключевым пунктам:

* Интерфейс. Интерфейс веб-приложения более интегрирован с ОС гаджета. Поэтому более понятен и отзывчив при взаимодействии.

* Возможности веб-сайта всегда ограничены браузером. Несмотря на то, что технологии веб-разработка стремительно развиваются, сайты пока уступают отзывчивости софту.

* Быстродействие. По этому показателю веб-версии значительно уступает смарт-софту. Кроме того, в отличие от веба сайта, определенные функции программы доступны без подсоединения к интернету.

* Стоимость. Услуги веб-программистов ниже, чем mobail. Для мобильного софта необходимо разрабатывать отдельный продукт для каждой платформы. Для mobile-версий этого не потребуется. Так как работает через браузер.

Учитывая все “за” и “против”, преимущества распределились примерно в равной степени.

Окончательный выбор зависит от области применения. Так если в основном ваша деятельность имеет оффлайн характер, основная часть клиентов взаимодействует с вами через смартфон то лучше подходит создание приложения для андроид в artjoker.ua.

В том случае, когда свою деятельность вы ведете в онлайн, для этого лучше подходит создание версии сайта мобильных устройств. Так как в этом случае охватывается аудитория всех гаджетов от стационарных компьютеров и телевизоров до смартфонов и планшетов. Но, мобильный веб-проект с точки зрения отзывчивости при взаимодействии значительно уступает приложениям. Например, функция оплаты через web на смартфоне более трудоемкая, чем в расширении.