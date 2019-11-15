«Энергия-Буран» - реквием по великой стране

15 ноября 1988 года совершил первый и последний полет советский космический корабль многоразового использования «Буран». ВИДЕО



Стоп-кадр из видео

Как известно, СССР мог выпускать только галоши, а в магазинах ничего, кроме гнилой капусты, не было. Тем не менее, в 6 часов утра 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур был совершен успешный запуск комплекса «Энергия-Буран», аналогов которому на тот момент в мире не было.

Да, у американцев были своим многоразовые корабли Space Shuttle, но «Буран» имел весьма существенные отличия, которые делали его более совершенным, чем американские «челноки».

Во-первых, «Буран» мог выполнять полеты и посадки в автоматическом режиме, что и было им продемонстрировано 15 ноября.

Во-вторых, советский многоразовый корабль имел систему спасения экипажа, чего не имели американские челноки, что привело к гибели семи астронавтов корабля Challenger 28 января 1986 года. Проведенное после катастрофы расследование показало, что астронавты погибли не в результате взрыва разгонного блока, а в результате удара кабины шаттла о воду.

«Буран» был лишен этого недостатка, а в случае аналогичной катастрофы его экипаж имел вполне реальные шансы на спасение.

И в-третьих, советский челнок был настоящим космолётом, в то время как его американский оппонент имел ограничения по маневрированию в космосе.

Создание комплекса «Энергия-Буран» выводило СССР если и не в лидеры мировых космических программ, то уж точно ликвидировало отставание от американцев в этой области. Более того, при создании комплекса промышленность СССР обзавелась совершенно новыми компетенциями, которыми ранее не располагала. Впрочем, так было и раньше, при создании таких уникальных самолетов как, например, Ту-16/104, Ту-144, Ту-160, Ан-124/225 и МиГ-25.

Разработка и запуск в производство этих машин каждый раз позволяли советской промышленности осваивать огромное количество новых передовых технологий и уникальных материалов, что давало право называть Советский Союз одним из мировых научно-технических лидеров. И это признавал весь мир.

Разумеется, за исключением доморощенных горе-реформаторов и «эффективных менеджеров», которые сами создать не в состоянии практически ничего, зато не упускают случая смачно плюнуть ядом в историю страны, благодаря которой они появились на свет, получили образование и на разворовывании которой живут припеваючи последние десятилетия.

Ни для кого не секрет, что если бы не огромное советское научно-промышленное наследство, если бы не передовая космонавтика, оборонка и атомная отрасль, то современная Россия ничего, кроме углеводородов, миру предложить бы не могла, впрочем, топливно-энергетический комплекс с разведанными месторождениями нефти и газа также достался РФ от СССР.

Получить советское наследство мечтала бы любая другая страна, но в новой и свободной – видимо от совести – России, высокотехнологичные проекты были не интересны, вот почему как только на троне утвердился измученный нарзаном царь Борис, все работы по программе «Энергия-Буран» были свернуты.

Построенные корабли ценой в несколько миллиардов долларов были брошены на Байконуре, где полностью обветшали и пришли в негодность из-за обрушения части крыши ангара, где они хранились с начала девяностых. А один «Буран» используется как аттракцион в парке Горького, и это выглядит так же дико, как если бы американцы свои новейшие атомные авианосцы отдали Диснейленду.

Ни одна страна мира, за исключением США, не достигла таких высот в создании уникальных космических комплексов: ни хваленая Япония с её электроникой, ни Германия с её «мерседесами», ни Франция с Великобританией, и даже такой экономический гигант, как Китай, вкладывающий в развитие космонавтики огромные средства, пока не приблизился к уровню СССР конца восьмидесятых годов.

К сожалению, надо признать, что практически все уникальные наработки по комплексу «Энергия-Буран» оказались утеряны, и если вдруг Россия возьмет курс на реанимацию подобного проекта, то пройдут годы и будут вложены триллионы рублей, пока удастся восстановить хотя бы часть компетенций. Хотя скорее рак на горе свистнет, чем это случится.

Да и инженерные кадры надо будет готовить заново, и не факт, что их удастся подготовить – уже в девяностые годы по ним был нанесен такой удар, после которого стало ясно, что Россия в освоении космоса скоро окажется на вторых ролях.

Отчасти это подтверждает статистика: в 2018 году по количеству запусков ракет Россия заняла только третье место (17 запусков), против 31 у США и 35 у Китая. То есть Россия уже более чем в два раза отстает по количеству запусков от Поднебесной – скажи такое кому-нибудь тридцать лет назад, то точно посчитали бы сумасшедшим.

Для сравнения, полвека назад, в 1969 году, Советский Союз произвел 82 запуска. А тридцать лет назад, в 1989 году, когда экономика СССР уже начала давать сбои вследствие горбачёвской так называемой» «перестройки» – 75 запусков. США в том году провели 18 запусков, а Китай – ни одного.

Прошло тридцать лет, и статистика кардинальным образом поменялась. Кому за это стоит сказать персональное спасибо? Ответ очевиден.

Если посмотреть на перспективные космические американские и китайские программы, то и вовсе становится грустно. В США вовсю вкалывает ударник капиталистического труда Илон Маск и ведущие американские аэрокосмические концерны, не отстает от них и Китай.

Из последних новостей: NASA и компания Aerojet Rocketdyne на днях провели испытание ксенонового двигателя Холла, разрабатываемого для лунной программы, а Китай 14 ноября провел успешную посадку на полигоне в провинции Хэбэй прототипа марсианского зонда.

У нас же глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал 45 запусков в 2019 году, но в сентябре признал, что планы выполнить не удастся. Кроме того, следователи до сих пор пытаются понять, сколько же денег было украдено при строительстве космодрома «Восточный»? Можно, конечно, отнести к достижениям полет робота Фёдора на МКС, вот только можно ли это всерьёз считать достижением?

Когда в девяностые годы разные умные дяди объясняли причины закрытия программы «Энергия-Буран», они обычно говорили, что нет денег – и это правда, и что многоразовые корабли признаны бесперспективными и что, дескать, американцы пришли к такому же выводу. Что, конечно же, неправда.

Американцы свернули программу Space Shuttle по целому ряду причин, но они никогда не говорили о том, что многоразовые корабли – это путь в никуда. Наоборот, со временем они признали тупиковым путём использование одноразовых кораблей, и все последние годы NASA финансирует ряд программ именно многоразовых кораблей. Достаточно упомянуть Boeing Starliner, SpaceX Dragon V2 и Lockheed Martin Orion.

Именно эти корабли станут будущим американского космического кораблестроения. А что касается Space Shuttle, то с помощью этой программы американцы получили необходимый опыт, пусть и не во всём положительный, сделали определенные выводы и перешли к следующей стадии создания многоразовых кораблей на основе других технических заданий.

Всё то же самое могло быть и в СССР, но… Страна не устояла перед натиском «прорабов перестройки» и «эффективных менеджеров»-перевертышей с партбилетами и была развалена. Как следствие этого, пока NASA стремится совершить качественно новый скачок в покорении космоса, у нас Следственный комитет подсчитывает сворованные при строительстве «Восточного» бюджетные миллиарды, а в космос летает герой интернет-мемов робот Фёдор.

«Буран», сам того не желая, стал своеобразным символом уничтоженного СССР. Выдающееся изделие, созданное всей страной и разработанное лучшими умами, стоит в ангаре Байконура никому не нужное и брошенное, побитое осколками бетона от рухнувшей крыши и которое, по-видимому, скоро утилизируют за ненадобностью.

Точно так же в свое время варвары валили и разбивали прекрасные статуи на улицах поверженного Рима, затем турки швыряли в огонь древнейшие рукописи и ломали драгоценные оклады икон на улицах поверженного Константинополя, ну а в 1991 году наступила очередь либеральных варваров, уничтоживших советский технократический Третий Рим, разгромив его науку, промышленность, армию и, конечно же, ограбив. Варвары не могут не грабить, в этом вся их суть.

Не умея ничего создавать и производить, они очень хорошо умеют только одно – уничтожать и грабить. Наглядным свидетельством чего являются уцелевшие по какому-то непонятному варварскому недогляду корабли «Буран», разделившие печальную участь одной из величайших стран за всю историю человечества. Что бы там ни говорили о СССР разного рода бесполезные и никчемные в массе своей персонажи.