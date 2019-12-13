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Аренда серверов – определение, специфика

01:15 13.12.2019

Показательная характеристика надежного поставщика – обеспечение клиента достаточным количеством документации

Аренда сервера – услуга продолжительной эксплуатации высокопроизводительного оборудования. Клиент располагает доступом к выделенной единице дата-центра – серверу. Эффективность и надежность определенного поставщика цифровых услуг определяется уровнем стандарта обслуживания – Tier.

Клиент устанавливает желаемое программное обеспечение, корректирует специфику работы сервера. Дополнительное преимущество современных услуг аренды – возможность моментального подключения выделенного сервера.

Аренды – ценообразование тарифов

Отличительные особенности аренды выделенного сервера – наличие тарифов. В зависимости от выбранного тарифного плана клиент располагает доступом к профессиональному оборудованию разного уровня производительности. В частности:

- Тарифы начальной ценовой категории. В качестве аппаратного обеспечения используется серверный ЦП Intel Xeon E3, оперативная память объемом от 8 до 16 Гб, твердотельный накопитель до 1 Тб;
- Тарифы с высокопроизводительным оборудованием. Применяется функциональный, многоядерный ЦП Intel Xeon E5-2620v4, высокочастотная оперативная память с объемом в 32 Гб, производительные твердотельные накопители.
- Примечание: вне зависимости от выбранного тарифного плана, предоставляется бесплатный IP-адрес, а также оптимальная скорость соединения.

Специфика выбора – процедурность

Подключение производительного серверного оборудования происходит с момента оплаты выбранного клиентом тарифа. Рекомендуется убедиться в надежности выбранного поставщика цифровых услуг – продолжительность и успешность деятельности на рынке. Предоставление финансовой отчетности проведенных операций обязательно.

Необходимо предварительно ознакомиться со спецификациями арендуемого оборудования: год выпуска аппаратного обеспечения, использование лицензированной операционной системы. Конечная стоимость месячной аренды определяет надежность и эффективность производительности сервера.

Примечательно, что показательная характеристика надежного поставщика – обеспечение клиента достаточным количеством документации, касательно проведенных финансовых операций. Кроме того, рекомендуется проанализировать деятельность компании, ознакомиться с рецензиями и отзывами постоянных клиентов организации.

Выделенные серверы применяются для обеспечения бесперебойной деятельности веб-сайтов, инетрнет-магазинов. Также, сервера используются для хранения личных данных клиентов – облачные сервисы.

Темы: Технологии, Наука и техника
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