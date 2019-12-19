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Аджайл переводится с английского языка как гибкий

Что такое Agile (Аджайл)?

Agile – это набор методик и подходов для разработки программного обеспечения. Изначально семейство гибкого подхода было применимо только к разработчикам софта, однако потом принципы Аджайл проникли в другие бизнес структуры.

Основными целями внедрения данной технологии является упрощение организационной структуры выполнения задачи. Работа над улучшением ведётся циклично. Много внимания уделяется обратной связи с сотрудниками. Работники и менеджеры постоянно стимулируются для получения повышения, однако ответственность за проделанную работу возрастает пропорционально.

«Главная выгода от Agile заключается в том, что мы можем гораздо быстрее начать зарабатывать деньги после старта нового проекта.» — Андрей Коломенский из компании LeadStartup, которые помогают компаниям внедрять Agile.

Комплекс техник Agile постоянно эволюционирует на основе собранных данных и достижений компании. Руководство и персонал концентрируются на нуждах и целях, однако постоянно подстраиваются под текущее положение дел. Важно понимать желания и потребности потенциального покупателя для успешного ведения бизнеса.

Аджайл переводится с английского языка как гибкий. Это слово отлично подходит к описанию набора методологий, которые подразумевают разностороннее рассмотрение путей для выполнения поставленной задачи. Данный процесс является противоположностью техники «вижу цель, не вижу препятствий». В ходе осуществления утверждённых планов директора, исполнители постоянно изменяют подход, адаптируясь к текущей ситуации.

Отличным примером отсутствия гибкости является модель ведения политики политического бюро ЦК КПСС в 80х годах, действия которых привели к дальнейшему упадку великой державы. Методы Agile используются для борьбы с проблемами за счёт адаптации. Можно описать понятие как сборник наиболее эффективных подходов. Применение Аджайл даёт возможность минимизировать риски посредством определённого набора принципов.

Agile манифест определяет, что:

1. Люди являются самым ценным ресурсом компании;

2. Оборот документов должен помогать, а не мешать рабочему процессу;

3. Сотрудничество с заказчиком важнее контракта;

4. Положительные изменения важнее первоначального плана.

Рассмотрим это понятие подробнее.

Agile это методология?

Исходя из вышеописанного определения, нельзя определить Аджайл как методологию. Название системы процессов переводится как «живой», «подвижный» и «гибкий». Сложно дать характеристику многочисленным процедурам, которые протекают в ходе интеграции методологий. Agile - это не методология, а набор методологий.

Базовые принципы рабочего процесса можно описать с помощью следующих характеристик:

1. Разработка ПО проводится краткосрочными циклами – от 1 до 4 недель;

2. После завершения каждого цикла заказчик получает ценную программу или её часть, которую уже можно интегрировать в бизнес;

3. Команда разработчиков ведёт диалог с заказчиком на протяжении всего периода сотрудничества;

4. Полезные нововведения в проект быстро применяются, если они улучшают софт.

«Гибкий» принцип используется многими компаниями различного уровня по всему миру. Одной из основных преимуществ данного комплекса стратегий является постоянное взаимодействие с заказчиком. В конце каждого периода работы над программой, клиент получает урезанную и маленькую, но работоспособную версию продукта, которую можно использовать.

Хорошим примером является разработка калькулятора. Изначально он способен выполнять операции по сложению и вычитанию. Далее он получает возможность умножать и делить. Конечная версия обладает функцией вычисления тригонометрический функций и трансцендентных чисел.

Подход Agile позволяет ввести приложение в работу намного раньше и адаптировать продукт в зависимости от изменений рынка и предпочтений клиента. Комплекс методологий даёт возможность более точно измерять процесс со стороны клиента – он видит, какие конкретно действия выполняют разработчики.

Зачем нужен Agile?

Набор подходов Аджайл определяется ключевыми характеристиками. Причины внедрения гибких методологий:

1. Снижение вероятности риска отказа от разрабатываемого продукта – главная цель организации заключается в удержании интереса клиента;

2. Использование коротких циклов – позволяет улучшать проект в процессе создания;

3. Коммуникация между исполнителем и потребителем программного продукта.

Доработка является страшным кошмаром разработчика программного обеспечения. Использование методики коротких циклов позволяет клиенту оценить продукт на ранних этапах создания. Заказчик не хочет получать бесконечные обещания. Он желает быть вовлечённым в процедуру создания приложения.

Страхование рисков станет ненужной статьёй расходов при условии грамотного внедрения системы Agile. Команде на руку постоянное взаимодействие с клиентом. Это позволяет завершать проекты без доработок, правок и неожиданно возникших пожеланий после завершения дедлайна.

Коммуникация внутри коллектива значительно улучшается. Каждый член команды фокусируется на конкретной задаче. Отсутствует фактор конкуренции и разногласия между отделами. Работа осуществляется в комфортном темпе. Набор методик Agile не должен ассоциироваться с хаосом – это противоположность беспорядка. Согласно статистическим исследованиям проекты, которые работали по гибкому методу, достигали успеха намного быстрее организаций со старыми стратегиями выполнения проекта.

Когда заказчик доволен результатом, это привлекает в компанию деньги и новых клиентов за счёт положительных отзывов. Активное и системное использование обратной связи является фундаментальным принципом обсуждаемой технологии. Описываемая стратегия внедряется в ракетостроении, фармацевтике, медицине, строительстве, экономике и психологии. Правильное использование принципа «гибкого» подхода актуально для создания любого продукта.

В чем разница между Agile и Scrum?

Технология Scrum является разновидностью методологии разработки программного обеспечения. Основным принципом является правильный ритм выполнения предписаний проекта. Примеров негативных образцов неправильного темпа много – подрыв веры сотрудников в свои силы, излишки напряжения, ощущение бессилия против системы и отчаяние.

Создателем Scrum стал Джефф Сазерленд, который поставил цель выстроить рабочую модель ритмичного процесса, где все циклы выполнения задачи будут самоорганизованы. Согласно статистике до 80% усилий сотрудников организаций уходят впустую. Смена директора, сворачивание отдела, правки от клиентов и отрицательное влияние рынка выливается в пустые растраты ресурсов компании. Задача технологии Скрам заключается в создании системы дисциплины и постоянного потока правильно выполняемых действий. Такой подход позволяет развивать в сотрудниках самостоятельность, коммуникативность и дальновидность.

Главное отличие от технологий Agile заключается в жёсткой структуре. Разрабатывается определённый набор подходов, который применяется к конкретной команде специалистов. Коллектив работает лучше, чем все члены команды. Скрам внедряется в ценный для пользователей и заказчиков проект, который необходимо выполнить в краткие сроки при условии наличие ограниченных ресурсов.

Работа в команде подразумевает стремление к взаимозаменяемости и способности решить задачу в случае болезни сотрудника. Члены коллектива обмениваются знаниями, опытом и идеями. Технология Scrum не приветствует индивидуализм – все решения принимаются в коллективе.

Agile характеризуется гибкостью, когда Скрам приветствует структурность и жесткое следование системному подходу. Временные затраты, связанные с внешними факторами, нивелируются внедрением спринтов. Это временные промежутки от 1 до 4 недель, в течение которых выполняется часть проекта для передачи клиенту.

Кто такой Agile коуч?

Agile коуч – это тренер для внедрения принципов и методик Аджайл внутри рабочего коллектива компании по разработке программного обеспечения. Целью обучения является вывод организации на новый уровень. После достижения этой задачи фирма получает способность создавать конкурентоспособные продукты в короткие сроки.

Важно найти профессионала с опытом взаимодействия с командами. Стандартный коучинг заключается в передаче знаний для сотрудника. Процесс Agile коучинга заставляет тренера брать на себя функции наставника. Результатом процедуры обучения является создание команды, способной работать эффективно, быстро и правильно.

Agile коуч – это человек, который привносит методологии Аджайл в коллектив. Он работает с персоналом и менеджерами. Тренер приведёт компанию к новым высотам без полного пересмотра ведения дел. В коллективе уже могло сформироваться понятия гибкости процесса. Однако без координатора действий понятия забываются или используются неправильно. Это приводит к отказу от полноценного перехода к технология Аджайл. Коуч доведёт процедуру внедрения до конца. Многие работники держатся за своё место, выполняя нелюбимые задачи каждый день. Тренер заставит их меняться, эволюционировать и переходить на новое, «приятное» место. Коуч позволит внедрить новые практики без потери стабильности и лишних увольнений. В случае форс-мажора профессионал сгладит углы и вернёт коллектив к работе.

Он избавляет директоров и руководителей от рутинной работы, спасая проекты от просрочек посредством экономии временных ресурсов. Внедрение технологии Agile невозможно без профессионализма. Мало прочитать книгу и проповедовать. Без коуча использование принципов Аджайл приведёт к ошибкам, конфликтам и срывам дедлайнов.

В чём отличие Agile от Waterfall?

Технология Вотерфолл была создана Уолкером Ройсом, который всю жизнь занимался созданием программного обеспечения. Система основана на поэтапном прохождения всех стадий проекта. Переход на новый этап возможен только после выполнения условий предыдущего этапа. Методология имеет следующие характеристики:

1. Требования к ПО описываются в специальных документах формата PRD;

2. Анализ выполняется посредством моделей, схем и правил;

3. Дизайн осуществляется после сооружения архитектуры ПО и принятия требований к проекту;

4. Написание кода проводится после утверждения дизайна;

5. Стадия тестирования проводится тщательно с занесением ошибок в трекеры;

6. Этап адаптации под различные операционные системы осуществляется посредством введения обновлений.

Преимуществом технологии Waterfall является понятная структура, лёгкость отчётности и ритмичный темп выполнения предписаний проекта. Для программы очень легко определить стоимость. Главным отличием «водопада» от Agile является отсутствие гибкости. Это приводит к повышению финансовых затрат, увеличению затрачиваемого времени и снижению эффективности.

Главным врагом новой программы становится баг, который необходимо исправлять даже после сдачи проекта для заказчика. Если сравнить Вотерфолл с Аджайл, то стоимость устранения неполадок повышается в 20 раз. Сложно внедрять изменения в коллектив. На начальной стадии проекта трудно определить временные затраты. Вышеописанные факторы приводят к повышенным рискам сотрудничества.

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