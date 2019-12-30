97 лет назад был образован СССР

Не случайно, что самым популярным политиком в России является Сталин. О его возвращении мечтает значительная часть граждан, до отрыжки наевшаяся «прелестей» капитализма и «эпохи стабильности»

30 декабря 1922 года было образовано первое в истории человечества социалистическое государство, споры о котором не будут утихать ещё очень долго



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Как известно, после распада СССР в 1991 году у подавляющего большинства населения Советского Союза отношение к своей бывшей Родине было, мягко говоря, сложное.

Кто-то искренне радовался открывающимся капиталистическим перспективам, а кто-то сразу же столкнулся с серьёзными трудностями. Однако негативный настрой по отношению к СССР явно преобладал в начале девяностых.

Население огромной, почти 300-миллионной страны банально устало жить в условиях постоянного дефицита, который к началу девяностых годов стал тотальным. За что надо благодарить так называемых «прорабов перестройки», умело использовавших этот фактор как один из рычагов демонтажа советской системы. И тогда и впоследствии немало было сказано о том, что тотальный дефицит был явлением искусственным и хорошо спланированным, но среднестатистическому советскому человеку недосуг было разбираться во всех перестроечных хитросплетениях – люди просто хотели жить в относительном достатке, а не добывать с боем кусок колбасы или бутылку пива.

С началом горбачевского правления это стало чем-то само собой разумеющимся, а вскоре, как в годы войны, появились талоны. Что не могло не вызвать всеобщего раздражения, а то и откровенной ненависти к «проклятому Совку».

В то время как все развитые страны купались в изобилии, вторая экономика мира – СССР - вводила талоны на сахар, водку и табак. Может, это прозвучит банально, но СССР уничтожили не американские ракеты и танки и даже не скупаемые американцами оптом «мастера культуры», а великую страну уничтожили две вещи – холодильник и видеомагнитофон.

Пустой холодильник очень быстро обесценил идею «развитого социализма», а видеомагнитофон не просто открыл, а широко распахнул окно в тот мир, о существовании которого догадывались, но не представляли, как он выглядит.

Понятно, что всё это было не более чем иллюзорным: нынешние полные холодильники и возможность наблюдать мир не на экране телевизора, а вживую, не сильно улучшили жизнь постсоветских людей и не сделали её счастливее.

Так уж устроен мир, что на смену одним проблемам всегда приходят другие и подчас более серьёзные. Но тогда, в начале девяностых, мало кто жалел о распавшемся Советском Союзе. Человек просто так устроен, что всегда надеется на что-то лучшее и, как правило, почти всегда оказывается в дураках. Что и подтвердили девяностые годы, очень быстро всех отрезвив.

Оказалось, что пустой холодильник и талоны на сахар – это ещё не самое страшное. Разрушители СССР, помнится, неоднократно ставили себе в заслугу тот якобы факт, что демонтаж советской системы произошел бескровно, без голода и прочих потрясений. Разумеется, это была ложь.

Стоит отметить, что всё, что делали «прорабы перестройки» и их последователи, базировалось на лжи и только на ней одной.

«Бескровность» началась ещё при Горбачеве, когда окраины страны заполыхали межнациональными конфликтами. Затем измученный нарзаном царь Борис осенью 1993 года учинил кровавую бойню в центре Москвы. Потом полыхнула Чечня, да и украинские события – это всё тот же якобы бескровный распад Советского Союза. Самое печальное, что никто не знает да и не может знать, сколько ещё последствия распада СССР будут ощущаться и в какие формы это выльется через год, пять или десять лет.

В общем, многим хватило последних тридцати лет, чтобы начать смотреть на СССР совсем другими глазами. Более того, за последние годы правителями экс-советских республик было сделано столько всего, что на Советский Союз многие начали буквально молиться.

Не случайно, что в России самым популярным политиком является умерший 66 лет назад И.В. Сталин, о возвращении которого мечтает значительная часть российских граждан, до отрыжки наевшаяся всех «прелестей» капитализма и «эпохи стабильности».

Не случайно, что с большой теплотой многие экс-советские граждане отзываются как о брежневской эпохе, так и о самом Леониде Ильиче, считая период его правления «золотым» периодом страны в ХХ веке.

И это не удивительно, ведь значительная часть граждан как в России, так и в других республиках, чувствуют себя не просто обманутыми, но униженными и оскорбленными. Вместо обещанных сытных плюшек они получили стабильное падение уровня жизни, отсутствие перспектив, а подчас и откровенные плевки в лицо.

«Вас рожать не просили», «денег нет, но вы держитесь», «макарошки всегда были дешёвыми» и т.д. И всё это происходит на фоне бесконечного, многолетнего пустопорожнего трёпа про какие-то достижения и «прорывы».

Граждане не только не стали лучше жить, но они не видят свою страну великой, в отличие от СССР. Развитые страны стремительно уносится в светлое будущее, а все без исключения республики экс-СССР уныло плетутся где-то в толпе стран третьего мира, не демонстрируя абсолютно никаких достижений, кроме жуткой демографии и не менее жуткой коррупции.

Ну как тут не вспомнить СССР? А вспомнив, непредвзято поговорить о том, чем же на самом деле была эта страна. Напомним – первая в истории человечества социалистическая страна, что изначально подразумевало очень непростой исторический путь, полный ошибок, перекосов, но вместе с тем и выдающихся достижений.

Первыми достижениями СССР стали достижения социальные. Именно в СССР впервые в мире был введен восьмичасовой рабочий день, декретный отпуск, ежегодный оплачиваемый отпуск и бесплатное санаторно-курортное лечение. Но самое главное, СССР стал единственной в мире страной, где эффективно работали социальные лифты.

Даже в Америке, в стране пресловутых неограниченных возможностей, социальные лифты так не работали. А в СССР человек самого, скажем так, «низкого» происхождения мог подняться до головокружительных высот. Например, из крестьян – в маршалы, из рабочих – в академики. И это были не единичные случаи, а массовые. Это в СССР было нормой жизни.

Всеобщее бесплатное образование привело к тому, что всего за пару десятилетий СССР из отсталой, аграрной страны превратился в мирового промышленного гиганта. Что позволило успешно отразить гитлеровское нашествие и превзойти, да ещё в самых тяжелейших условиях, промышленные показатели работавшей на Гитлера Европы.

Образование в СССР было одним из лучших в мире, и неудивительно, что спустя всего 15-20 лет после окончания Гражданской войны советские ученые, инженеры и конструкторы вышли на передовые позиции в мире.

Например, в 1937 году в Ленинграде был построен первый в Европе циклотрон. В 1954 году дала первый ток Обнинская атомная электростанция, в 1957 году в Дубне запущен первый в мире синхрофазотрон, в том же году спущен на воду первый в мире ледокол с атомной силовой установкой «Ленин» и отправлен в космос первый в мире искусственный спутник Земли.

Можно вспомнить и созданный, опять-таки, в том же 1957 году радиоинженером Л.К. Куприяновичем первый в мире мобильный телефон ЛК-1 с радиусом действия 30 километров.

Нелишним будет упомянуть и другие достижения.

C 1956 до 1958 года советский лайнер Ту-104 был единственным в мире эксплуатирующимся реактивным пассажирским самолетом. Да, первым был английский Comet, но машина у англичан получилась сырая и опасная, из-за чего её эксплуатация была приостановлена, и единственным реактивным лайнером некоторое время был Ту-104.

В 1959 году именно советский космический корабль прислал на Землю снимки обратной стороны Луны, а в 1961 году СССР первым в мире запустил человека в космос. В середине шестидесятых годов Советский Союз был мировым лидером по разработке компьютеров (БСЭМ), и именно с помощью компьютера БСЭМ-4 происходила в 1975 году стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон».

В 1971 году на околоземной орбите появилась первая в мире космическая станция «Салют-1», в 1968 году совершил полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, в 1977 году атомный ледокол «Арктика» стал первым в мире надводным кораблем, покорившим Северный полюс.

Рассказ о технических достижениях СССР можно продолжать бесконечно. Самое интересное, что этими достижениями восхищается весь мир, но у нас всегда найдется немало таких, кто вспомнит про дефицитную туалетную бумагу, а орбитальную станцию в упор не заметит.

Найдется немало таких, кто вспомнит про два сорта колбасы, а не про ликвидированную неграмотность, безработицу и победу над оспой, тифом, чумой и малярией. Мало кто вспомнит про 1204 советские олимпийские медали, из которых 473 золотые, зато с удовольствием расскажут о том, что кроссовки «Адидас» надо было «доставать», а не покупать. Ну или стоять за ними в часовой очереди.

Да, в СССР было много недостатков, как немало их в любой другой стране. Но совершенно точно - Советский Союз не былом адом на земле, каким его подчас изображают. А если рассматривать брежневский период, то СССР вообще можно было признать практически идеальной страной для проживания.

Стабильность, минимальный уровень преступности, рост благосостояния и абсолютная социальная защищенность. Если бы удалось устранить проблемы с товарным дефицитом по ряду позиций и не ввязываться в ненужную афганскую войну, то эпоху правления дорогого Леонида Ильича с полным на то основанием можно было бы признать лучшим периодом не только ХХ века, но и вообще в истории России.

Требовалось всего лишь немного откорректировать курс страны, но не устраивать ублюдочную, погромную горбачевскую «перестройку», уничтожившую все достижения не только СССР, но и многие достижения царской России.

Более того, после всех тех «реформ» горбачевско-ельцинского периода Россия никогда больше не достигнет каких-либо высот и отныне на долгое время, а скорее всего – навсегда - останется мировым середняком. Каким была дореволюционная Россия, на которую Россия нынешняя во многом поразительно похожа.

В магазинах теперь можно купить несколько сортов туалетной бумаги, колбасой вообще всё завалено, как и кроссовками разнообразных фирм. Что такое дефицит и очереди, молодое поколение представляет с трудом. Но точно так же оно не поймет, что означает отечественная орбитальная станция или телевизор, оно никогда не увидит новейший отечественный ракетный крейсер или авианосец.

Да что там авианосец – молодое поколение вряд ли увидит когда-нибудь отечественный телефон, мопед или микроволновку. Если советские олимпийцы были сильнейшими в мире, то молодое поколение скоро забудет, как выглядят отечественные олимпийцы, которые уже начали выступать в форме с опознавательными знаками OAR и под белым флагом и, похоже, продолжат и в ближайшие годы.

В советское время многие не смотрели телевизор и не слушали радио, проклиная на чем свет стоит бесконечные «вести с полей» и репортажи о рекордных надоях. Зато теперь телевизор рассказывает про очередную квартиру-сейф, обнаруженную у очередного честнейшего правоохранителя. Или про журналиста, которому подбросили наркотики. А уж идущие день и ночь новости про Трампа-Украину-Сирию способны довести до помешательства даже чугунную сковородку.

Самое печальное заключается в том, что когда 97 лет назад было объявлено о создании уникального за всю мировую историю государства, никому и в голову прийти не могло, что все уже понесённые и все будущие жертвы – немалые жертвы – так же, как и все подвиги и свершения, приведут лишь к тому, что в декабре 1991 года один бывший водопроводчик спустит красный флаг над Кремлем и всё вернется на круги своя.

Что на смену создателям второй экономики мира и страны, на долю которой приходилось почти 20% мирового промышленного производства, придут дебиловато-вороватые «эффективные менеджеры», способные обращать в фекалии всё, к чему бы они ни прикоснулись.

Что на смену Шолохову и Бондареву придут наследники Салтыкова-Щедрина и Лескова, с грустной иронией повествующие о неистребимых дураках и казнокрадах, с помпой открывающих не новые фабрики и заводы, а сортиры и фонарные столбы. Что книгой эпохи будет не «Как закалялась сталь», а «Как украсть миллиард», а фильмом эпохи будет не «Москва слезам не верит», а «Левиафан».

Вместе с тем, не всё было зря в период с 1922 по 1991 год. Советский Союз показал человечеству, что не один лишь капитализм имеет право на жизнь. Во многом благодаря советскому опыту, в некоторых европейских странах появился так называемый «умеренный социализм». Но России, да и всему постсоветскому пространству, свой недавний опыт неинтересен.

Период обезьяньего копирования всего западного ещё не закончился, ещё не всё разворовали, приватизировали и «оптимизировали». И если призрак Сталина уже вовсю бродит по России, то вот поворот к социализму, даже умеренному, вряд ли произойдет в обозримом будущем.

Хотя ничего исключать нельзя, а появление СССР ровно 97 лет назад - лучшее доказательство того, что предсказывать ход Истории – занятие бессмысленное.