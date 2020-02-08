В Россию вернулся архив адмирала Колчака

После контрреволюции 1991 года заляпанный кровью образ адмирала-карателя вытащили из выгребной ямы истории

В Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына открылась выставка «Адмирал Колчак. Возвращение архива».



Александр Колчак. Фото с сайта wikimedia.org

В ноябре прошлого года на парижском аукционе «Друо» за три миллиона евро российскими меценатами был приобретен 391 лот архива Верховного правителя России адмирала А. Колчака. Именно эти лоты и демонстрируются на выставке «Адмирал Колчак. Возвращение архива», открывшейся в Доме русского зарубежья в день столетней годовщины расстрела адмирала.

На открытии было сказано много вроде как правильных слов, в частности о том, что пора преодолеть последствия Гражданской войны и прекратить деление на красных и белых.

Вопрос только в том – а насколько способствуют подобные выставки преодолению последствий Гражданской войны?

Для тех, кто приходит в Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, адмирал Колчак – герой и верный сын Отечества. Не случайно, что и сам Солженицын, находясь в Иркутске в 1994 году, попросил отслужить панихиду по адмиралу, что и было сделано 16 июня 1994 года. При этом в своих путевых заметках Солженицын именовал адмирала не иначе как «казненный герой», с которым он имеет «сердечную связь».

А вот для тех, кто никогда не переступит порог Дома русского зарубежья по вполне понятным причинам, адмирал Колчак никакой не герой, а палач русского народа, грабитель и марионетка исторических врагов России.

Да и каким героем может быть человек, устроивший кровавую вакханалию на обширных территориях Урала и Сибири, находясь при этом на службе в английском Королевском военно-морском флоте?

Каким героем может быть человек, против которого впервые с 1812 года на партизанскую борьбу поднялся русский народ? Тот самый народ, который адмирал усердно расстреливал, вешал, порол, бросал в концлагеря и грабил. От зверств колчаковцев приходили в ужас даже прошедшие Первую мировую английские и американские офицеры, хотя на войне они насмотрелись всякого.

Адмирал Колчак вполне мог бы войти в историю как верный сын Отечества, выдающийся океанограф и полярный исследователь, один из лучших командующих Черноморским флотом, но в памяти народной он останется как кровавое чудовище, чей террор был запредельным даже по меркам жестокой Гражданской войны.

После адмирала Колчака таким уровнем людоедства в России отличались только нацисты, против которых народ тоже поднялся на партизанскую борьбу.

Но, как мы видим, не все разделяют такую точку зрения и считают выродка в адмиральских погонах «казнённым героем» и имеют с ним «сердечную связь», что даёт ещё один повод никогда не переступать порог Дома русского зарубежья, где проводятся выставки подобного рода.

Имеет смысл напомнить славный боевой путь «героя»-адмирала, начиная с 1917 года.

На выставке самым ценным лотом является указ Николая II о награждении Колчака орденом св. Георгия. Знал бы последний русский император, что как только он подпишет своё отречение, значительная часть орденоносцев моментально переобуется на бегу и кинется служить Временному правительству. Не стал исключением и Колчак.

В том же 1917 году будущий Верховный правитель России отправится в американское «турне», где будет иметь ряд интересных встреч и переговоров с американскими партнёрами. Вскоре Колчак окажется в Японии, и именно находясь там, попросится на службу к англичанам. Далее путь адмирала проляжет через Китай во Владивосток, а вскоре он окажется на должности военного министра Омской Директории.

18 ноября 1918 года Колчак устроит военный переворот и сразу же начнет демонстрировать свой «фирменный» почерк – министров Директории зверски казнят, кого расстреляв, а кого забив прикладами, заколов штыками и зарубив шашками. Отметим особо – среди казненных не было ни одного большевика.

Вот как описал те дни эсер Д.Ф. Раков в своей книге «В застенках Колчака. Голос из Сибири»: «Омск просто замер от ужаса. В то время, когда жены убитых товарищей день и ночь разыскивали в сибирских снегах их трупы, я продолжал мучительное свое сидение, не ведая, какой ужас творится за стенами гауптвахты. Убитых... было бесконечное множество, во всяком случае, не меньше 2500 человек».

Что касается большевиков, то истинный патриот Отечества бросит против них 400-тысячную армию, значительная часть которой будет состоять из иностранцев.

Если быть точнее, то Колчаку будут оказывать «интернациональную помощь» 35 тысяч чехословаков, до 70 тысяч японцев, неустановленное число всякого европейского сброда, китайцы, корейцы, а также 20 тысяч солдат стран Антанты.



Члены русской морской миссии в США во главе с А. В. Колчаком (сидит в центре) с американскими морскими офицерами в Нью-Йорке. Справа от Колчака - М.И. Смирнов, вторым слева стоит лейтенант Вадим Степанович Макаров, сын адмирала С. О. Макарова. Фото с сайта wikimedia.org

Разумеется, «интернационалисты» будут воевать на стороне Колчака не за идею, а за золото из знаменитого «золотого эшелона». Антирусская и антинародная суть колчаковского воинства будет настолько очевидна, что про марионеточного Верховного правителя сложат песенку:

Мундир английский,

Табак японский,

Погон французский,

Правитель омский.

На территории, подконтрольной колчаковской армии, начнется неслыханный террор: только за один 1919 год будет казнено более 75 тысяч русских людей, в основном крестьян и рабочих.

При уклонении от насильственной мобилизации будет сожжено и разграблено более 12 тысяч крестьянских хозяйств, обычным делом станет взятие заложников с последующими расстрелами.

«Освобожденные» от большевиков территории Урала и Сибири захлестнут тотальное беззаконие, разгул преступности, рост цен, поборы и коррупция.

Неудивительно, что против колчаковцев поднялся русский народ и наибольший вклад в разгром марионеточного режима Верховного правителя как раз внесли сибирские партизаны, а не столько даже регулярные части Красной Армии под командованием Каменева и Фрунзе.

Как это нередко бывает с марионетками, особенно бездарными, Колчака в конце концов предали те, кого он считал союзниками. Убедившись в том, что на суше адмирал как военачальник полный ноль, а как управленец и того хуже, представители Антанты и чехословаки его попросту «кинули». Распотрошив «золотой эшелон» и вволю пограбив Урал и Сибирь, они предпочли избавиться от адмирала, продав его с потрохами.

Вот почему Колчак закончил так, как и должен был закончить – следствием и расстрельным приговором Иркутского военно-революционного комитета, который и был приведен в исполнение 7 февраля 1920 года. Залив всю Сибирь кровью и оставив сотни братских могил с казненными русскими людьми, самому адмиралу-вешателю места в русской земле не нашлось, что весьма символично.

Стоит отметить один интересный момент: пока адмирал боролся «за Россию» при помощи чехословаков и японцев, его семья в 1919 году сбежала во Францию, не дожидаясь бесславного финала Верховного правителя. Видимо прекрасно понимая, что исход его кровавого правления предрешен. Да по другому и быть не могло, ведь колчаковских профессионалов успешно били такие любители, как плотник Василий Иванович Чапаев и десятки сибирских партизанских командиров. Лишний раз доказав, что даже при поддержке Антанты и с «золотым эшелоном» воевать против народа бесполезно.

Впрочем, в Доме русского зарубежья предпочитают не вспоминать о колчаковских зверствах, а всё больше говорится о том, что надо засыпать ров в обществе, оставшийся со времен Гражданской войны, надо развеять все мифы об адмирале и что данный архив и письма Колчака семье – это нравственное завещание Верховного правителя.

Звучит, мягко говоря, дико, если вспомнить сожженные сибирские деревни и деревья, на которых были развешаны казненные русские люди, отчего были шокированы многие английские и американские «друзья» Колчака.

«Действия семеновских казаков и других колчаковских начальников являлись богатейшей почвой, какую только можно было подготовить для большевизма, жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа через 50 лет после их свершения», - писал командующий экспедиционным корпусом армии США генерал В. Гревс.

Помимо запредельного террора, можно вспомнить ещё и тонны русского золота, переданные «партнёрам» в обмен на оружие, которым колчаковцы убивали свой же народ. Хотя свой ли? Учитывая, сколько встало под знамена Верховного правителя иностранцев.

Но в любом случае, Колчак не только уничтожал русский народ, он ещё и ограбил страну, присвоив себе её золотой запас и распоряжаясь им по своему усмотрению.

Ну и напоследок хотелось бы представить – а что было бы, победи Колчак?

Можно не сомневаться, что огромные территории России были бы отданы в концессию «партнёрам» на долгие десятилетия. То есть страна стала бы сырьевым придатком «свободного мира». Можно не сомневаться, что Колчак и дальше проводил бы политику террора в отношении «неблагонадежного элемента».

Ведь первые концлагеря на территории страны появились не при большевиках, как нам пытаются врать антисоветчики, а при Верховном правителе. Их было более тридцати - и вот только самые крупные: Иркутск, Ишим, Томск, Шкотово, Омск, Тюкалинск. В концлагерь можно было угодить не только за симпатии к красным, а даже за неуважение к власти, например, негативно высказавшись о Колчаке и его опричниках.

Одержи победу Верховный правитель, и вся страна превратилась бы в одну огромную Колчакию, где за неосторожно сказанное слово пороли даже женщин, где были бы уже не десятки, а сотни концлагерей, а национальное богатство «осваивалось» бы десятилетиями разнообразными иностранными «партнёрами». Но такого, к счастью, не произошло.

Колчаковский террор заставил русских людей взяться за оружие, и только в одних партизанских отрядах воевало более 200 тысяч человек. Именно они с Красной Армией уничтожили колчаковщину, а впоследствии изгнали и интервентов из страны, отстояв её целостность и суверенитет.

Но, как мы видим, после контрреволюции 1991 года заляпанный кровью образ адмирала-карателя вытащили из выгребной ямы истории: в Санкт-Петербурге ему повесили мемориальную доску, сняли сказочно-клюквенный фильм «Адмирал», где пытались добела отмыть черного кобеля, а теперь вот в Доме русского зарубежья им. Солженицына пускают слезы умиления над фотографией 12-летнего Саши Колчака – будущего палача русского народа, вора и предателя национальных интересов.

И говорятся какие-то нелепые слова о том, что демонстрация архива палача, дескать, должна способствовать гражданскому примирению. Хотя любому ясно, что лучше всего примирению способствует не демонстрация писанины адмирала-вешателя, а оставление всего связанного с ним в том затхлом и мрачном тупике, куда его определила История.

Колчак мог бы остаться в памяти потомков выдающимся океанографом и верным солдатом Отечества, но он сам всё сделал для того, чтобы его имя навсегда было связано с одними из самых жутких страниц русской истории.

Не случайно, что ещё долгие годы после Гражданской войны в Сибири бегало много четвероногих «колчаков» – такую кличку сибиряки давали своим собакам.