Ученые нашли во льдах Антарктиды микропластик

19:28

Океанографы пришли к выводу, что микропластик уже добрался и до антарктических льдов.

В своем исследовании ученые использовали материал, добытый в 2009 году из пробуренной скважины на австралийской станции Кейси. Полученный образец был впоследствии расплавлен и очищен от биологического материала. Затем ученые приступили к изучению при помощи инфракрасной спектроскопии.

Как оказалось, в одном литре такой воды содержится 96 частиц микропластика размером 20-325 микрон. Это примерно в три раза больше, чем в водах вокруг Антарктиды. Основную массу составляли полипропилен, полиэтилен и нейлон, пишет «Российская газета».

Ученые полагают, что такое масштабное загрязнение должно быть связано с каким-то местным источником. В данном случае не исключается влияние коммерческого трафика судов.

Отметим, что в настоящее время вред от загрязнения окружающей среды микропластиком до конца не изучен. При этом его обнаруживают почти повсеместно, например, в труднодоступных для человека местах или грунтовых водах.