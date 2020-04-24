]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Ученые нашли во льдах Антарктиды микропластик

19:28 24.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Океанографы пришли к выводу, что микропластик уже добрался и до антарктических льдов.

В своем исследовании ученые использовали материал, добытый в 2009 году из пробуренной скважины на австралийской станции Кейси. Полученный образец был впоследствии расплавлен и очищен от биологического материала. Затем ученые приступили к изучению при помощи инфракрасной спектроскопии.

Как оказалось, в одном литре такой воды содержится 96 частиц микропластика размером 20-325 микрон. Это примерно в три раза больше, чем в водах вокруг Антарктиды. Основную массу составляли полипропилен, полиэтилен и нейлон, пишет «Российская газета».

Ученые полагают, что такое масштабное загрязнение должно быть связано с каким-то местным источником. В данном случае не исключается влияние коммерческого трафика судов.

Отметим, что в настоящее время вред от загрязнения окружающей среды микропластиком до конца не изучен. При этом его обнаруживают почти повсеместно, например, в труднодоступных для человека местах или грунтовых водах.

Темы: Антарктида, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.04.2020, 00:10
Гость: личный опыт

это от предыдущей цивилизации походу...
24.04.2020, 22:23
Гость: Валентина.

Разнузданная безнравственность рождает хаос во всех своих делах и мыслях И изворотливость в этих делах потрясающая.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации