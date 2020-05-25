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Россия не допустит приватизацию Луны и создаст новую орбитальную станцию

12:44 25.05.2020
Рогозин
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, так как это противоречит международному праву.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву», - заявил он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Также он отметил, что в следующем году начнется реализация лунной программы. В частности, будет запущена станция «Луна-25», а в 2024 году на орбиту Луны должен быть отправлен аппарат «Луна-26», а затем «Луна-27» приступит к бурению реголита и научным исследованиям на поверхности спутника Земли.

Также Рогозин отметил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США.

«По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу [США], когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную», - заявил он.

В интервью Рогозин отметил, что России также следует немедленно приступить к созданию новой орбитальной станции.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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25.05.2020, 14:05
Гость: Николай

Сначала не допустите двойного гражданства у чиновников и их семей. Хотя бы это.
25.05.2020, 14:03
Гость: космоклоуны веселят

Никто на Луну не летал и никогда не полетит, но клоунада по поводу ее приватизации - это святое. Могут и о приватизации Галактики тоже спорить. Главное, чтобы Раскомос и НАСА исправно пилили бюджет, а какое у этого будет медийное сопровождение - не суть важно.
25.05.2020, 13:53
Гость: Ецропеец2

Весь этот пар и выкрики ни о чем для веутреннего употребления из серии "сурово нахмурили брови". На западе российскую прессу не читают , а в своей российским новостям уделено значительно меньше места чем новостям и реакции запада в россйской прессе. Так что всем до лампочки что там ляпнул какой то Рогозин. Россия давно не СССР и асоциируется в большинстве случаев с хамством , шальными (ворованными) нефтегазо деньгами, и невозможностью создать что нибудь полезное для общества в обозримой перспективе..
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