Россия не допустит приватизацию Луны и создаст новую орбитальную станцию

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, так как это противоречит международному праву.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву», - заявил он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Также он отметил, что в следующем году начнется реализация лунной программы. В частности, будет запущена станция «Луна-25», а в 2024 году на орбиту Луны должен быть отправлен аппарат «Луна-26», а затем «Луна-27» приступит к бурению реголита и научным исследованиям на поверхности спутника Земли.

Также Рогозин отметил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США.

«По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу [США], когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную», - заявил он.

В интервью Рогозин отметил, что России также следует немедленно приступить к созданию новой орбитальной станции.