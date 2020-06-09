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«ИКС Холдинг» вошел в десятку крупнейших ИТ-поставщиков для промышленности

13:15 9.06.2020
Фото с сайта x-holding.ru
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По данным аналитического центра CNews Analytics, «ИКС Холдинг» вошел в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий 2019 года.

Консолидированная выручка всех компаний холдинга от поставок ИТ-решений для данной индустрии позволила занять девятое место рейтинга и составила 2,46 млрд рублей.

По итогам 2019 года участники рейтинга заработали на 15% больше, чем в 2018 году. Объем совокупной выручки составил почти 73 млрд рублей.

Наиболее востребованными технологиями при цифровой трансформации предприятий стали: искусственный интеллект и решения на основе компьютерного зрения, большие данные и предиктивная аналитика, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности.

Ранее «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков и самых быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews, а также занял шестое место в рейтинге ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России.

Темы: Наука и техника
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